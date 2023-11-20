قانون التصالح في مخالفات البناء.. مصر تستأنف حملة الـ100 مليار جنيه

وافق اليوم، الاثنين، مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة للتصالح بشأن مخالفات البناء، بهدف حصد 100 مليار جنيه، ومساعدة المواطنين على تسوية حالاتهم.

ولجأت الحكومة المصرية إلى هذا الإجراء بعد أن فشل قانون قديم تم إقراره في مارس 2019 في معالجة الكثير من طلبات التصالح التي قدمها المواطنون للحكومة والتي وصل عددها إلى 2.8 مليون طلب.

ويقضي مشروع قانون التصالح الجديد بزيادة نطاق الحالات التي يمكن فيها للمواطنين إجراء تسويات مع الدولة بشأن مخالفات البناء من خلال دفع رسوم.

ويسمح القانون الجديد بالتسوية في حالات أكثر مما نص عليه القانون السابق، والاستثناء الوحيد هو الحالات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بمعايير السلامة.

بموجب القانون الجديد، سيتم الآن السماح للمواطنين الذين فاتهم الموعد النهائي الأول لتقديم طلبات التصالح إلى الحكومة – والذي كان قد انتهى بموجب القانون القديم في مارس 2021 ولكن تم تمديده عدة مرات – بتسوية مخالفات البناء الخاصة بهم.

إقبال مليوني

وقال لنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات متلفزة، إن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة الحكومة على استئناف معالجة حوالي 2.8 مليون طلب تصالح قدمها المواطنون بموجب القانون القديم، وذلك تلبية للإقبال الكبير.

وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد سيحل المشاكل التي يثيرها القانون الملغي، مؤكداً أنه سيوفر للمواطنين فرصًا للتعامل مع أي مشكلات متعلقة بالمباني التي قدموا طلبات تصالح بشأنها.

إيرادات عملاقة

وقال السجيني إن الحكومة جمعت حتى الآن حوالي 22.5 مليار جنيه مصري من المواطنين الذين قدموا طلبات تصالح بموجب القانون القديم.

وأضاف أن هذا المبلغ يمثل نحو 25 بالمئة فقط من إجمالي المبلغ المستحق للحكومة من جميع المخالفين الذين قدموا طلبات تصالح، والذي يقترب من 100 مليار جنيه.

تسهيل التصالح

بموجب مشروع القانون الجديد، يجوز للدولة إجراء مصالحات مع المواطنين بشأن مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الواقعة خارج المناطق الحضرية.

كما يمنح مشروع القانون الجديد المواطنين فرصة التصالح مع الدولة بشأن المباني التي تتجاوز القيود المفروضة على الارتفاع التي تفرضها هيئة الطيران المدني طالما لا تؤثر هذه المباني على حركة المرور الجوي وطالما يحصل أصحابها على موافقة وزارة الطيران المدني.

يحدد مشروع القانون الجديد أنه سيتعين على أصحاب المباني التي تخالف متطلبات الدفاع للدولة الحصول على موافقة من وزارة الدفاع للتصالح.

يسمح مشروع القانون بالتصالح بشأن المباني التي تخالف الخطوط التنظيمية الحضرية في حالة الحصول على موافقة من السلطة الإدارية المختصة.

يمكن أيضًا تسوية المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز وداخل المناطق المحددة ذات القيمة الخاصة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية (SCPUD) بموافقة الهيئة الوطنية للتوافق العمراني.

مزايا قانون التصالح الجديد

على عكس القانون القديم، يسمح مشروع القانون الجديد أيضًا بإجراء تصالح في حالة تغيير استخدام المناطق التي تم تحديد استخدامها التفصيلي من قبل السلطة الإدارية المختصة. ومع ذلك، يجب على تلك السلطة الموافقة على التصالح.

وبالتالي، يمكن أيضًا تسوية التغييرات في استخدامات مواقف السيارات التي خصصتها الدولة لأسباب الأمن القومي.

من ناحية أخرى، يحظر القانون التصالح في المباني التي لا تلتزم بمعايير السلامة الهيكلية والمباني التي أقيمت على أراضٍ تخضع لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ومع ذلك، في حالة ثبوت استحالة المخالفات أو صعوبة معالجتها للغاية، أو في حالة عدم وجود إمكانية لإجراء المعاملات الورقية اللازمة، يمكن إجراء عمليات التصالح بعد موافقة مجلس الوزراء.

شروط تصالح البناء في مصر

سيتم إجراء عمليات التصالح وفقًا للشروط والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، بما في ذلك دفع رسوم للمتر المربع أعلى بثلاث مرات من الرسوم المحددة في مخالفات البناء الأخرى المنصوص عليها في أحكام مشروع القانون.

يحدد مشروع القانون الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان الفنية المعنية باتخاذ القرارات بشأن طلبات التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة، وطريقة تحديد رسوم التصالح، وإجراءات رفع تظلم.

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