فريق التحرير by فريق التحرير

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فيلا فخمة تباع بـ 140 مليون درهم في دبي

تقع الفيلا في مشروع بولغاري لايتهاوس، أحد أرقى مشاريع جزيرة 2 في دبي، وتبلغ مساحتها 11656 قدمًا مربعة

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت السوق العقارية في دبي اليوم بيع فيلا فخمة بمبلغ قياسي بلغ 140.4 مليون درهم إماراتي.

موقع الفيلا ومساحتها

تقع في مشروع بولغاري لايتهاوس، أحد أرقى مشاريع جزيرة 2 في دبي، وتبلغ مساحتها 11656 قدمًا مربعة، ليصل سعر القدم الواحد إلى 12048 درهمًا.

فيلا

وتعد هذه الصفقة واحدة من أعلى الصفقات العقارية التي تم تسجيلها في دبي خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد على استمرار الثقة في السوق العقاري في الإمارة.

وبشكل عام، شهد السوق العقاري في دبي نشاطًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات العقارية 508 ملايين درهم عبر 234 صفقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...