فلل وادي: تجربة معيشة راقية وفريدة في قلب دبي

تُقدم فلل وادي، المشروع العقاري الجديد لشركة أريستا العقارية في مدينة محمد بن راشد في دبي، تجربة معيشة راقية وفريدة من نوعها للمستثمرين الذين يبحثون عن الهدوء والراحة.

تم تصميم فلل وادي بطريقة مبتكرة تُحاكي أحدث اتجاهات التصميم المعماري، مما يجعلها ذروة الإبداع والإتقان الحرفي. تتميز المساكن بتشطيبات وكماليات متميزة وتصميمات طابقية ذكية وحلول معيشية مبتكرة، مما يُحقق مزيجاً متناغماً بين الإبداع الهندسي والنواحي الجمالية.

وتتمتع فلل وادي بتصاميم معمارية أنيقة تنسجم بسلاسة مع المناظر الطبيعية الهادئة، مما يجعلها واحةً من الأناقة والراحة. وتتميز الديكورات الداخلية باحتوائها على مزيج من الحجارة الطبيعية وعناصر التصميم المتطورة التي تُضفي لمسة من الفخامة والرقي على المكان.

نادي حصري ووسائل راحة متكاملة

يُشكل النادي الحصري جوهر مشروع فلل وادي، حيث يتميز بتصميم متناظر مذهل ومدخل أنيق مزدوج الارتفاع. يُقدم هذا النادي المميز للمقيمين مساحةً مثالية للاسترخاء والتواصل الاجتماعي الراقي، ما يعكس نمط الحياة الحصري والراقي الذي يقدمه مشروع فلل وادي.

يضم المجمع مجموعة واسعة من وسائل الراحة، تشمل:

صالة عمل مشتركة

مقهى

خدمات الاستقبال والإرشاد والحماية على مدار الساعة

خدمات الصيانة

كاميرات المراقبة

صالة للزوّار

ممشى يحمل تصميم الغابات الاستوائية

مواقف خاصة للسيارات

نادي سباحة

نادي اللياقة البدنية

صالة ألعاب

مكتبة

مساحات لعب داخلية وخارجية للأطفال

وتحتوي كل فيلا في فلل وادي على:

مصعد

مسبح خاص

تراس للشواء في الفناء

فرصة استثمارية استثنائية:

وتشير الدراسات إلى أن سوق الفلل على أعتاب مرحلة نموٍ كبير، ومن المتوقع أن تصل قيمة رأس المال السوقي إلى 133.1 نقطة على مؤشر أسعار العقارات السكنية، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي مقارنة بالسنوات السابقة.