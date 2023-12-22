اعتمدت منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار، آلية الدفع الرقمية التي حصرتها في قنوات الدفع المتاحة”سداد”و”مدى” فقط دون غيرها من منافذ الدفع.

و مع استمرار التطور التكنولوجي وزيادة استخدام الإنترنت في مجال الأعمال، تأتي منصة “إيجار” لتطبيق خطوات مبتكرة في تسهيل عمليات دفع الإيجارات.

و ذكرت المنصة، أن الدفع عبر الحوالة البنكية لا يُعتبر جزءاً من القنوات الرقمية المتاحة على منصتها، حيث تُعتبر الحوالة البنكية طريقة للدفع خارج نطاق الخدمات المُقدمة عبر المنصة.

كما أكدت المنصة عبر حسابها الرسمي على “إكس”، أن اعتماد آلية الدفع الرقمية جاء تنفيذاً لقرار من مجلس الوزراء لتوفير السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاملة وتعزيز مستوى الشفافية في صفقات العقارات، مما يساهم في الحد من حالات الاحتيال.

وأن الدفع الرقمي يتم عبر استخدام رقم المفوتر 153، ولكن يُطبق حالياً هذا النهج فقط على العقود السكنية وليس على العقود التجارية.



في وقت سابق، أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، عن توفير ميزة جديدة سيتم إطلاقها في المنصة الشهر القادم، حيث لن يُسمح بالدفع خارج نطاق الخدمات المقدمة على المنصة، وذلك للحد من استغلال البيانات من قبل الأطراف الثالثة.

ولفتت المنصة الانتباه إلى أن عملية تحويل مبلغ الإيجار من المستأجر إلى المؤجر تستغرق 5 أيام عمل.

وأشارت إيجار إلى أنها ستقدم خدمة الدفع عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجارية أو المنتهية، حيث سيتم تحويل المبلغ المدفوع مباشرة إلى حساب المُؤجر البنكي.

كما يُمكن الدفع جزئياً دون الحاجة إلى إصدار سند قبض، حيث يُصدر ذلك بشكل آلي عبر المنصة، وستتوقف سندات القبض الإلكترونية في العقود السكنية الجديدة.

وفيما يتعلق باستخدام الشيك أو النقد لسداد الإيجارات، أكدت إيجار أن هذه الخيارات متاحة فقط للعقود السكنية الجارية أو المنتهية، مع الشروط اللازمة لطلب إصدار سند قبض إلكتروني وتحديد تفاصيل الدفع.

تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، تعرّف على قنوات الدفع الرقمية في #إيجار pic.twitter.com/IRpVz0IldY — إيجار (@ejar_sa) December 22, 2023