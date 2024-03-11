العوامل الرئيسية التي يجب على المستثمرين الخليجيين مراعاتها عند شراء العقارات في لندن

لندن، عاصمة الضباب والجمال، وجهة استثمارية استثنائية تجذب الأنظار من مختلف أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولكن ما هي العوامل التي تحدد اختيار المستثمرين الخليجيين لموقع عقاري في لندن؟

إجابة هذا السؤال تأتي من خلال دراسة حديثة أجرتها شركة بارات لندن بالتعاون مع شركة يوجوف للأبحاث، شملت 1000 شخص بالغ من دول الخليج.

كشفت الدراسة عن أهم العوامل التي يضعها المستثمرون في الحسبان عند شراء عقار في لندن، أهمها:

سهولة الوصول إلى نظام النقل العام: حيث يعتبر القرب من محطات المترو والقطارات عنصرًا أساسيًا لضمان التنقل السهل داخل المدينة.

التواجد بالقرب من المرافق المحلية: مثل المحلات التجارية وأماكن الترفيه والمطاعم، مما يوفر نمط حياة مريحًا.

المساحات الخضراء: حيث يزداد الإقبال على الشقق والمنازل القريبة من الحدائق والمتنزهات، لخلق بيئة صحية ونظيفة.

وتختلف تفضيلات المستثمرين حسب الفئة العمرية:

الشباب من سن 18 إلى 44 عامًا يفضلون المناطق 2 و3: لقربها من وسط المدينة وحيويتها.

بينما يميل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا إلى المناطق 4 و5: التي تتميز بالهدوء والسكينة.

وتقدم شركة بارات لندن مجموعة من المشاريع السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع المستثمرين، مثل:

مشروع ويمبلي بارك جاردنز: يقع بجوار محطة مترو أنفاق ويمبلي بارك، ويوفر شققًا عصرية موفرة للطاقة.

مشروع ستيرلنج بليس: يقع في نيو مالدن، ويتميز بقربه من محلات التسوق وأماكن الترفيه، مع أسعار مناسبة للميزانيات المتوسطة.

مشروع سبرينجفيلد بليس: يقع في توتنج بيك، ويتميز بوجود حديقة عامة واسعة وخطوط مواصلات ممتازة.

وتقدم الشركة أيضًا مشاريع في مناطق التجديد مثل هيندون وهايس، والتي تتميز بإمكانية الوصول السهل إلى وسط المدينة من خلال خطوط كروسريل وسوبرلوب.

مع تنوع مشاريع بارات لندن وانتشارها في جميع أنحاء العاصمة، يمكن للمستثمرين من دول الخليج العثور على منزل الأحلام الذي يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم الراحة والأمان.