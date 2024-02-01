عقار برلسكوني “الساحر” للبيع مقابل نصف مليار يورو

كان رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني قد استضاف فلاديمير بوتين وتوني بلير وجورج دبليو بوش في فيلا تشيرتوسا.

ويبدو أن العقار الشاطئي الفاخر الذي كان يملكه رئيس الوزراء الإيطالي السابق الراحل سيلفيو برلسكوني، حيث كان يقضي إجازته مع أقوى زعماء العالم، سيتم عرضه للبيع مقابل 500 مليون يورو.

ووافق أبناء برلسكوني الخمسة، الذي توفي في يونيو الماضي عن عمر يناهز 86 عاما، على بيع الأصل، الذي سيتم تسويقه بشكل خاص من قبل المستشار العقاري ديلز ومقره ميلانو، وفقا لما نقلته فايننشال تايمز عن ثلاثة أشخاص على علم بالصفقة.

واشترى قطب العقارات، الذي تحول إلى قطب إعلامي وسياسي، العقار الذي تبلغ مساحته 110 هكتارات على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة والمعروف باسم كوستا سميرالدا، في أواخر الثمانينيات وقام بتجديده بالكامل.

الفندق الفخم، الذي يضم 68 غرفة، وإمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، وحمامات سباحة متعددة، وملاعب تنس، وحدائق بحجم 80 ملعب كرة قدم ومدرج، استضاف الفندق ذات مرة رئيس أمريكا السابق جورج دبليو بوش ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير.

وفي عام 2004، حظي بلير بعرض مبهر للألعاب النارية، كتب عليه “فيفا توني”.

كما قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة في فيلا تشيرتوسا مع برلسكوني عدة مرات بين عامي 2003 و2010.

بيع عقار برلسكوني

وقالت المصادر إن شركة Dils التي تتولى عملية البيع، ستتصل بالمشترين المحتملين مباشرة ولن يكون هناك إعلان عام عن العقار، وستظهر النتائج خلال شهر فبراير، ومن بين المشترين المحتملين مليارديرات هنود وأمريكيين.

وأضافوا أن العقار قد يكون أيضًا موضع اهتمام مجموعات الضيافة العالمية الفاخرة.

كانت جزيرة سردينيا تقليديًا وجهة شهيرة للأوليغارشيين الروس، والعديد من الفيلات الفاخرة في منطقة كوستا سميرالدا، والتي تشمل منتجعات بورتو سيرفو وبورتو روتوندو، والتي تم الحصول عليها في التسعينيات من قبل مواطنين روس. ومع ذلك، فإن نظام العقوبات الحالي المتعلق بالحرب في أوكرانيا يجعل عملية الشراء من قبل مواطن روسي غير محتملة.

وفقًا لتقييم عام 2021، بلغت قيمة العقار 260 مليون يورو. وقال أحد المصادر إن السعر المطلوب الحالي أعلى مما كانت الأسرة تأمل في تحقيقه من البيع.

وبحسب ما ورد في تقرير فايننشال تايمز، فقد تم طرح فيلا تشيرتوسا في السوق مرتين من قبل في عامي 2010 و2015. لكن برلسكوني نفى دائمًا شائعات عن بيع محتمل.

وكانت أكبر عقارات الراحل برلسكوني مملوكة من خلال شركة إيدرا العقارية.

قبل وفاته في العام الماضي، ارتفعت تكاليف إدارة العقارات، بما في ذلك العقار المعروض للبيع الآن في سردينيا، من 21 مليون يورو إلى 24 مليون يورو، وفقا للمعلومات المتاحة. تم ربط أكثر من نصف التكاليف بإصلاحات وصيانة المساحات الخارجية. وبلغ إجمالي تكاليف الكهرباء في عام 2022 نحو 1.3 مليون يورو.

تمتلك عائلة برلسكوني العديد من العقارات الأخرى من خلال العديد من الشركات الأخرى في إيطاليا وخارجها. وفي حين سيتم بيع بعض الأصول باهظة الثمن مثل فيلا تشيرتوسا، فإن البعض الآخر سيبقى في العائلة.

من المقرر أن تستحوذ ابنته مارينا برلسكوني، رئيسة شركة Fininvest، على فيلا كامباري المطلة على بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا من أشقائها، وفقًا لشخص مقرب من العائلة. وتعتزم شقيقتها الصغرى باربرا برلسكوني أن تشتري، من أشقائها أيضا، الملكية الكاملة لفيلا ماشيريو، وهي ملكية قريبة من ميلانو حيث نشأت هي وإخوتها من زواج الراحل برلسكوني الثاني.

وأضاف المصدر المقرب من العائلة، أن عقار أركور، وهو عقار قريب من ميلانو والذي كان على مدى الخمسين عامًا الماضية المقر الرئيسي لرجل الأعمال الراحل، سيبقى أيضًا في العائلة