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تصرفات عقارات دبي تتجاوز 1.3 مليار درهم

تم تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
عقارات دبي

شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم نشاطًا عقاريًا ملحوظًا حيث بلغت تصرفات عقارات دبي أكثر من 1.3 مليار درهم.

عقارات دبي اليوم

تم تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

ومن أهم مبايعات الأراضي:

  • مبايعة بقيمة 17.2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.
  • مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية.
  • مبايعة بقيمة 13.66 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات بـ 14 مبايعة بقيمة 37.09 مليون درهم.

عقارات دبي

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل:

  • مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.
  • مبايعة بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة أم هرير الأولى.
  • مبايعة بقيمة 14.17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بـ 117 مبايعة بقيمة 205.34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة 145.84 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الهبات 24.59 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 24.59 مليون درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...