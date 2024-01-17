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عقارات دبي.. 15 مليار درهم مبايعات 15 يوما

تواصل دبي تحقيق أداءً قوياً في سوق العقارات في بداية عام 2024، حيث بلغت قيمة تصرفات العقارات في الإمارة حتى يوم أمس الثلاثاء 21 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
عقارات دبي

تواصل دبي تحقيق أداءً قوياً في سوق العقارات في بداية عام 2024، حيث بلغت قيمة تصرفات العقارات في الإمارة حتى يوم أمس الثلاثاء 21 مليار درهم، وهو ما يعادل أكثر من المعدلات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تصرفات العقارات الإجمالية في دبي خلال شهر يناير 2023 قد حققت نحو 38.7 مليار درهم، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على المحافظة على أدائه القوي والثابت في وجه شتى التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وشكلت مبيعات العقارات السكنية الجزء الأكبر من تصرفات العقارات في دبي خلال بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 15 مليار درهم نتجت عن 4680 صفقة.

كما لامست الرهون العقارية حاجز 4.65 مليارات درهم من خلال 1260 صفقة، أما الهبات فتجاوزت حاجز 1.45 مليار درهم نتجت عن 203 معاملات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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