توقعات أسعار عقارات دبي.. قفزة جديدة في 2024

تشير أحدث التوقعات بشأن أسعار عقارات دبي، إلى أنها سترتفع بنسبة تتراوح من 8% إلى 12% هذا العام بعد ارتفاعها بنسبة 20% في المتوسط في عام 2023، وذلك على الرغم من اكتمال بناء 39400 منزل، وهو أعلى رقم منذ عام 2020، مما ساعد على تخفيف الطلب.

توقعات بقفزة جديدة لإيجارات عقارات دبي

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيجارات بين 10%، و12% هذا العام، مقارنة بـ 19% في عام 2023، و27% في عام 2022، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية “كوشمان آند ويكفيلد كور”.

وقال براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث، والاستشارات في شركة العقارات “كوشمان آند ويكفيلد كور”، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ: “إن القدرة على تحمل التكاليف تشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة لقطاع السوق المنخفض إلى المتوسط”.

وأضاف:” على الرغم من أننا لا نتوقع أن تستمر الارتفاعات الحادة التي شهدناها في عام 2023 في عام 2024، إلا أننا نعتقد أن السوق سيشهد ارتفاعات بمستويات مستدامة”.

ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم خطط السداد المحدودة بعد التسليم في السوق على الخارطة، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة “سوق المبيعات الثانوية وتساعد على اعتدال الزيادات في الأسعار”، وفقًا لجورابو.

عقارات دبي تحطم الرقم القياسي

وحطم سوق العقارات في دبي العام الماضي الرقم القياسي الذي استمر لعقد من الزمان لمبيعات المنازل، في حين قفزت أسعار الإيجار إلى مستويات غير مسبوقة.

كان الانتعاش من الركود الذي دام 7 سنوات مدفوعًا بتدفق المستثمرين الأثرياء، كما خففت الحكومة قوانين التأشيرات وأدخلت تصاريح للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

هذا الارتفاع يحفز المطورين في سعيهم للاستفادة من الطلب المتزايد. وارتفعت المبيعات المسبقة للشقق بنسبة 78% العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الفلل على المخطط بنسبة 31%.

وقامت شركة إعمار العقارية ش.م.ع بتسليم حوالي 26% من المعروض الجديد في العام الماضي، وقامت عزيزي للتطوير العقاري بتسليم حوالي 15% من المنازل الجديدة، وداماك العقارية حوالي 8% من العقارات.

عدد المنازل الجديدة في دبي

ومن المقرر الانتهاء من أكثر من 65 ألف منزل هذا العام في مناطق مثل ميدان ون، والخليج التجاري، ووسط مدينة دبي، لكن شركة كوشمان آند ويكفيلد كور تتوقع بناء 32 ألف منزل فقط، بنسبة 76% من المعروض الجديد عبارة عن شقق سكنية.

ارتفاع الإيجارات أدى إلى ارتفاع العائدات الإجمالية لأعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.

وبحسب التقرير، يبلغ العائد على الشقق 7.3%، بينما يصل العائد على المنازل العائلية إلى 5.5%.

وقال التقرير، إن الإيجارات الجديدة أعلى بكثير من الإيجارات المتجددة.