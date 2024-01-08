ضمن أضخم المشاريع المرتقبة في المملكة العربية السعودية “عدل العقارية” تعلن عن انتهاء تطوير مخططها النوعي “حي عدل” في الدمام

أنهت “عدل العقارية” تطوير مخطط “حي عدل” السكني الذي يمتد على مساحةٍ تصل إلى 5.6 مليون متر مربع، بموقع إستراتيجي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية “الدمام”، حيث تستعدُّ الشركة لطرحه للبيع في مزاد علنيٍّ خلال الربع الأول من 2024م.

موقع إستراتيجي

يقع “حي عدل” السكني غرب مدينة الدمام، ويُطِلُّ على طريق الملك فهد “المطار”، بين طريق الملك سعود شمالًا وطريق الرياض جنوبًا، وعلى مَقربةٍ من طرق (أبو حدرية، الرياض، الجبيل/ الظهران السريع) التي وفَّرت وصولًا إلى كافة معالم المدينة. كما يتميَّز بقُربه من المراكز الخدمية والمرافق النوعية، ومراكز التسوُّق الأساسية، فهو يبعُد دقائق عن كليات الأصالة، المستشفى السعودي الألماني، العثيم بارك، مطار الملك فهد الدولي؛ ليمثّل الوجهة القادمة للسكن والاستثمار.

تخطيط متكامل

يتمتع “حي عدل” بتخطيطه ومزاياه السكنية والاستثمارية، ضمن مخطَّط متعدِّد الاستخدامات. وعملت شركة “عدل العقارية” على تخطيط الحي؛ ليتميَّز بين المشاريع الوطنية الضخمة بموقعه ومساحاته وتعدُّد خدماته وتصاميمه العصرية، بما يُساهم في رفع جودة حياة المستفيدين.

4777 قطعة سكنية وتجارية وخدمية

يوفّر “حي عدل” قِطَعًا متنوعة موزعة على 5 أحياء سكنية، تستوعب نحو 50 ألف نسمة، وسيوفر الحي للمستفيدين مجمعاتٍ وأسواقًا ومحالّ تجارية، ووست بوليفارد، وأبراجًا مكتبية، وحاضنات للإبداع والابتكار، والمرافق من مساجد، ومنشآتٍ تعليميَّة، وترفيهيَّة، ومراكز صحيَّة، ومساحاتٍ خضراء “Adel Park” بين مسارات المشي والحدائق والمتنزهات.

بنية تحتية متطورة

سيُشكِّل “حي عدل” واحةً عمرانية؛ لما يحظى به من دقَّةٍ في تنفيذ أعمال بنيته التحتية التي تمَّ إنجازها بنسبة 100%، من تمديد شبكات المياه والكهرباء والإنارة والطرق والهاتف، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي بأعلى معايير الاستدامة.

وست بوليفارد

ويُقدِّم حي عدل “وست بوليفارد” الذي يوفر للمستثمرين بناء مجتمعاتٍ تجاريةٍ ذات مواصفاتٍ عالميةٍ راقيةٍ تعكس أحدث اتجاهات المجتمعات المتقدِّمة، ويُمثّل العصب الرئيسي للحي، حيث تنتعش فيه الأسواق والمجمّعات التجارية والمطاعم والمقاهي.

عدل بارك

حرصَت “عدل العقارية” على توفير ما يُعزِّز جودة الحياة في الحي، بدءًا من غرسها 13 ألف شجرة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز الاستدامة. إضافة إلى إنشائها “عدل بارك” الذي تمَّ تصميمه كحدائق؛ ليقضي فيها سُكان الحي أجمل الأوقات، والاسترخاء، ومساحات ألعاب، ومسارات للمشي والرياضة؛ مما يجعل من حي عدل وجهة مُفضَّلة للسكن.

الجدير ذكره أن “عدل العقارية” تعمل على بناء مجتمعاتٍ متكاملة، من خلال تطوير مشاريع متعددة تحقق مخرجات حياةٍ عالية، وتستهدف جودة الحياة، وتُضفي اتجاهًا حديثًا في التخطيط والتنفيذ والأداء، إضافة إلى تأسيس قواعد بنيةٍ تحتيةٍ بمهنيةٍ واحترافيةٍ عالية.