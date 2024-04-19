عجمان تشهد نموًا عقاريًا استثنائيًا: 3839 تصرفا بقيمة 4.3 مليار درهم في الربع الأول

شهدت إمارة عجمان انتعاشًا ملحوظًا في قطاعها العقاري خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت نموًا هائلاً بنسبة 26.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي عدد التصرفات العقارية إلى 3839 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار درهم.

أرجع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، هذا الأداء المتميز إلى رؤية القيادة الرشيدة ودعمها للنهوض بالاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانة عجمان كوجهة استثمارية جاذبة.

لعب معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي أقيم في فبراير الماضي، دورًا هامًا في تنشيط السوق، حيث شهد إبرام 336 صفقة عقارية بقيمة 195.8 مليون درهم.

التقرير العقاري

أظهرت إحصائيات التقرير العقاري ربع السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن حجم التداول العقاري في عجمان بلغ 2.85 مليار درهم، بينما تم تسجيل 747 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 930 مليون درهم.

تصدرت منطقة “الجرف 2” قائمة أعلى قيمة مبيعات عقارية بـ 165 مليون درهم، بينما شهدت “الزوراء” أعلى قيمة مبيعات لمشاريع التطوير العقاري بـ 2 مليون درهم، وسجلت “الروضة 1” أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم.