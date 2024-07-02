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“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في “ساوث ميد” مصر

يمتد مشروع “ساوث ميد” على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، ويضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب غولف، ويضم فيلات وشاليهات، وفنادق.

فريق التحرير by فريق التحرير
مشروع "مدينتي" ضمن مشروع "ساوث ميد"
مشروع "مدينتي" ضمن مشروع "ساوث ميد"

تعتزم مجموعة طلعت مصطفى استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر، كما قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر صحفي اليوم.

وتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ يوم الاثنين الماضي.

وتابع طلعت مصطفى: “ستجني الحكومة المصرية تريليون جنيه (21 مليار دولار) ضرائب وإيرادات”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، إن الساحل الشمالي أحد أيقونات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وجعله مقصد سياحي عالمي.

وأضاف مدبولي: “نستهدف مضاعفة السياحة القادمة لمصر من خلال الساحل الشمالي وزيادة الغرف السياحية.. وهذا كله مرتبط بخلق فرص عمل”.

ويمثل مشروع “ساوث ميد” خطوة في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار وحجم استثمارات 150 مليار دولار، ويشمل تطوير الساحل الشمالي بالكامل ويضم منطقة حرة ومطار.

وأطلقت المجموعة الحملة الإعلانية لمشروع “ساوث ميد”- أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي ببطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، وذلك قبل بدء الحجز بالمشروع المتوقع اليوم الثلاثاء 2 يوليو تموز.

ويمتد مشروع “ساوث ميد” على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، ويضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب غولف، ويضم فيلات وشاليهات، وفنادق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...