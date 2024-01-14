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تعرف على حجم مبيعات أكبر الضواحي العمرانية في الرياض

تحقق إقبالاً هائلاً: مبيعات تتجاوز 15 مليار ريال في وقت قصير، حيث تجاوزت نسبة المبيعات 95 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة للبيع.

فريق التحرير by فريق التحرير

تحتل “ضاحية خزام”، إحدى الضواحي العمرانية الكبرى في شمال مدينة الرياض، موقعاً بارزاً في خريطة التطور العقاري بفضل مشروعاتها الضخمة التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان.

وشهدت الضاحية، إقبالًا هائلاً على وحداتها السكنية، حيث تجاوزت نسبة المبيعات 95 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة للبيع، بقيمة تخطت 15 مليار ريال، وفقًا للأرقام الرسمية.

تأتي هذه الإحصائيات الرسمية بعد بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً داخل الضاحية، التي تمتد على مساحة تفوق 30 مليون متر مربع، يشمل ذلك آخر المشاريع المعلنة وهو مشروع “أسس هاوسنق مرسية” الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس من العام الماضي.

يعزى هذا النجاح الكبير إلى التصاميم المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة التي تقدمها الشركة الوطنية للإسكان في مشاريعها.


يأتي هذا الإعلان في ظل تحسن ملحوظ في سوق العقارات بالمملكة، حيث يتوقع الخبراء أن يكون لهذا الإقبال الكبير تأثير إيجابي على قطاع العقارات في المنطقة، ويعزز مكانة “ضاحية خزام” كواحدة من أبرز الوجهات السكنية المفضلة في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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