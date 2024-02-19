فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق صناديق عقارية سعودية بقيمة 3.5 مليار ريال

تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال حفل معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024″، والتي تجاوزت قيمتها 2.4 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024″ في دورته الجديدة، بحضور شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.

وفي حفل افتتاح المعرض، قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تزيد عن 2.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إطلاق 3 صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.

يأتي هذا المعرض كمنصة مهمة لعرض أحدث المشاريع العقارية وتقديم فرص الاستثمار في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية.

يشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري والجهات المالية، ويضم أكثر من 10 جلسات حوارية تتناول مواضيع متعددة من بينها تصنيف المطورين العقاريين وسلامة المباني في كود البناء السعودي والاحترافية في التعاملات العقارية.


يستمر معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” في استقبال الزوار حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز المعارض في قطاع العقارات والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...