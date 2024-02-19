إطلاق صناديق عقارية سعودية بقيمة 3.5 مليار ريال

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024″ في دورته الجديدة، بحضور شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.



وفي حفل افتتاح المعرض، قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تزيد عن 2.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إطلاق 3 صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.



يأتي هذا المعرض كمنصة مهمة لعرض أحدث المشاريع العقارية وتقديم فرص الاستثمار في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية.



يشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري والجهات المالية، ويضم أكثر من 10 جلسات حوارية تتناول مواضيع متعددة من بينها تصنيف المطورين العقاريين وسلامة المباني في كود البناء السعودي والاحترافية في التعاملات العقارية.





يستمر معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” في استقبال الزوار حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز المعارض في قطاع العقارات والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.



افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وبحضور رئيس الهيئة العامة للعقار الأستاذ عبدالله الحماد وسعادة رئيس غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان وعدد من كبار المسؤولين #معرض_ريستاتكس_العقاري 2024 أكبر تجمع عقاري pic.twitter.com/heA6xWwgBm — معارض ريستاتكس العقارية (@restatex) February 18, 2024