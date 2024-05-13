شركة تطوير عقاري تستحوذ على مصنع حديث للحديد في دبي

أعلنت بن غاطي للتطوير عن استحواذها على إحدى شركات التطوير العقاري لصناعة الحديد في دبي. ويمثل الاستحواذ الجديد على المصنع إنجازًا بارزًا يعكس التزام بن غاطي بالابتكار والتميز في القطاع العقاري.

وسيتم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، بحيث يكون مركزًا رئيسيًا لفريق بن غاطي الداخلي المتخصص من المصممين والمهندسين المعماريين وخبراء التصنيع. ومن المتوقع أن يتم تصنيع هياكل تصميم الواجهات في المعمل، وتتضمن عناصر من التيجان المميزة التي تشتهر بها أحدث مشاريع بن غاطي العملاقة مثل برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز ومرسيدس بنز بليسز.

ويعكس هذا الاستحواذ استراتيجية بن غاطي التي تتناسب مع أعمالهم المتكاملة، والتي تهدف إلى التحكم التام على كافة جوانب تطوير العقارات من الفكرة إلى إنجاز المشاريع.

وتقول الشركة في بيان صحفي أن الاستحواذ على المصنع الجديد سيتماشى مع منشآت التصنيع الداخلية لبن غاطي للنجارة والألمنيوم والزجاج، ويتم تصنيعها بإشراف فريقها المتخصص من مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين. يعزز هذا الاستحواذ دور بن غاطي في تحقيق رؤيتها القائمة على التركيز الواضح على الجودة والتطوير.

محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة يوضح ذلك بالقول: “يؤكد استحواذنا على منشأة التصنيع وتطويرها التزام الشركة الراسخ بالجودة، بالإضافة إلى حرصنا المستمر على مواصلة تعزيز أقصى درجات الحرفية وأعلى المعايير والتميز، من خلال الإشراف على جميع إجراءات الإنشاء والبناء في مشاريعنا منذ البداية وحتى الانتهاء”.

وحصلت بن غاطي على هذا الاستثمار من خلال التدفقات النقدية الخاصة بها، مما يعكس المكانة المالية القوية للشركة. ويعزز الاستثمار الاستراتيجي مكانة الشركة بوصفها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، ويؤكد التزامها بعدم المساومة على الجودة والتطور. وتعتزم شركة بن غاطي بفضل هذا التقدم مواصلة تقديم روائع معمارية مبتكرة تعيد رسم ملامح أفق دبي وغيرها من المدن.