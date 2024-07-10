شركة إماراتية تطور مشروعاً في مصر بـ 500 مليون دولار

وقعت مجموعة صفوت القليوبي المصرية وشركة “كيه.إس.إتش” الإماراتية للاستثمار اتفاقاً قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

ويتضمن الاتفاق إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وقد وقعت شركة القابضة (إيه دي كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في شباط / فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

وخففت هذه الاستثمارات من النقص الحاد في النقد الأجنبي الناجم عن أزمة اقتصادية تسببت أيضا في انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية وارتفاع التضخم.