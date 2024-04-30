الشركات الصينية تستعد لدخول سوق بناء مساكن السعوديين قريبًا

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية على تسهيل دخول الشركات الصينية للمشاركة في قطاع المقاولات، وذلك للمساهمة في أعمال البناء والتشييد.

عقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اجتماعاً اليوم في العاصمة الصينية بكين، برفقة رئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية فانغ تشيوتشين، وعدد من أعضاء الرابطة.

تركز الاجتماع على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات السعودية والصينية في مجالات البناء والتشييد، وذلك للاستفادة من الخبرات المتبادلة والممارسات المبتكرة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية بناء برامج تدريبية متخصصة لتطوير القدرات البشرية السعودية في هذا القطاع الحيوي.

تم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين الشركات السعودية والصينية في مجال البناء والتشييد، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في هذا القطاع. وأكد الوزير الحقيل على أهمية تطوير القدرات البشرية السعودية من خلال بناء برامج تدريبية متخصصة للقوى العاملة في هذه المجالات.

وأكد الوزير على أهمية شراكة المملكة مع الشركات الصينية في قطاع المقاولات، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس حرص المملكة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين، خاصةً مع وجود قصص نجاح مبهرة للشركات الصينية في المملكة خلال السنوات الماضية. يشير أيضًا إلى أن المشاريع الإسكانية والبلدية تمثل فرصا استثمارية واعدة للشركات الصينية في السوق السعودي.

رئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية، فانغ تشيوتشين، أكد أن شركات المقاولات الصينية متحمسة للاستفادة والمشاركة في تنفيذ المشاريع الضخمة المقامة في المملكة، من خلال استخدام التقنيات المتاحة لديها. وأشار إلى أن لديهم عدة مشاريع قائمة حاليا في سوق المقاولات السعودية.

استمراراً لجهود تنمية وتطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءته وجاذبيته للاستثمار ..



التقيت رئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية السيد فانغ تشيوتشين وأعضاء الرابطة بحضور معالي السفير الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، حيث ناقشنا سُبل تعزيز شراكتنا مع الشركات الصينية؛ وآليات تطوير القطاع… pic.twitter.com/obc7GI573H — ماجد الحقيل (@majedhogail) April 30, 2024