“سيمبوليك أورا”..  مشروع أيقوني للمنازل الذكية بـ 150 مليون درهم في دبي

أطلقت شركة “سيمبوليك للتطوير العقاري“، التابعة لمجموعة سبيديكس، مشروع تحت اسم “سيمبوليك أورا”، في حي الفرجان الحيوي بدبي.

ويضم “سيمبوليك أورا” المشروع الأيقوني الأحدث، الذي تبلغ استثماراته 150 مليون درهم إماراتي، 72 شقة سكنية فاخرة مصممة وفق أسلوب سكاي جاردن ريزيدنس الذي يدمج بين العناصر المعمارية والطبيعية.

“سيمبوليك أورا”.. استخدام أفضل معايير التطوير المستدام

المشروع الذي تتبع فيه الشركة أفضل معايير التطوير المستدام، يأتي إطلاقه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد مستقبل أخضر يتمحور حول نظافة البيئة، حيث يركز تصميم الوحدات السكنية على الجمع بين أسلوب الحياة العصرية الراقية والوعي البيئي، مما يوفر مزيجاً متناغماً من الأناقة المعمارية والاستدامة.

وتعليقاً على الإطلاق، قال مرتضى مُعِّز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمبوليك للتطوير العقاري ومجموعة سبيديكس: “نفخر بتوفير تجارب معيشية راقية تدمج في تصاميمها أفضل مفاهيم الاستدامة، وحلول المنازل الذكية، ويسعدنا اليوم إطلاق مشروع سيمبوليك أورا في الفرجان بعد أقل من ستة أشهر على مشروعنا الأول، سيمبوليك ألفا في منطقة ليوان، الذي حقق نجاحاً مبهراً وشهد بيع وحداته السكنية بالكامل بعد ثلاثة أشهر على إطلاقه”.

موعد بداية الأعمال الإنشائية وموقع المشروع

ووفق بيان الشركة، تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع، في يونيو 2024، مع تسليمه في مارس 2026.

ويتمتع المشروع بموقع مميز في دبي، حيث يقع على بعد 15-20 دقيقة فقط من المناطق التجارية الرئيسية في الإمارة، مثل وسط دبي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة.

ويعد مشروع “سيمبوليك أورا”، نموذجاً مثالياً للمعيشة الراقية الصديقة للبيئة، التي تدمج في تصاميمها بين المجتمعات العائلية وعناصر العافية والرفاه، تأكيداً على الالتزام المستمر لشركة سيمبوليك للتطوير العقاري ببناء مجتمعات مستدامة وصديقة للبيئة.