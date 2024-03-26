سوق عقارات دبي ينتعش في 2024

شهد سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 نشاطًا ملحوظًا تجاوز التوقعات، حيث سجلت إجمالي التصرفات 155 مليار درهم من خلال 43.98 ألف إجراء.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق من حيث حجم المبيعات بقيمة 5.76 مليار درهم، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وقربها من مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة.

وجاءت جميرا فيليج سيركل في المرتبة الثانية بقيمة 4.47 مليار درهم، مستفيدة من تنوعها العقاري ووجود العديد من المشاريع الفاخرة فيها، بينما احتلت نخلة جميرا المركز الثالث بقيمة 4.38 مليار درهم، مدعومة بجمالها الفريد وموقعها المميز.

وعلى صعيد الوحدات السكنية، لامست مبيعاتها حاجز 62.3 مليار درهم، وتصدرت منطقة جزيرة 2 المركز الأول من حيث القيمة بفضل وجود العديد من الشقق الفاخرة فيها، تلتها قناة دبي المائية بقيمة 140 مليون درهم، و جزيرة 2 مرة أخرى بقيمة 137 مليون درهم.

وعلى صعيد الأراضي، فقد اقتربت قيمة المبيعات من 39.2 مليار درهم، سجلت أعلاها ضمن مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 3.58 مليار درهم، مدعومة بالطلب الكبير على الأراضي لبناء مشاريع سكنية وتجارية جديدة.

أما الرهون، فقد سجلت 45 مليار درهم، جاء أعلاها في منطقة هاريوزون بقيمة 9.2 مليار درهم، تليها حصيان الثانية بقيمة 3.2 مليار درهم و ند الشبا الأولى بقيمة 3.07 مليار درهم.

وأخيراً، لامست الهبات 541 مليون درهم، جاء أعلاها في دبي مارينا بقيمة 620.3 مليون درهم، تليها نخلة جميرا بقيمة 620 مليون درهم و دبي هيلز بقيمة 587 مليون درهم.

وعلى صعيد التصرفات اليومية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 2.9 مليار درهم نتجت عن 1124 إجراء، حيث سجلت المبيعات 1.75 مليار درهم من خلال 750 صفقة، والرهونات 1.1 مليار درهم نتجت عن 331 إجراء، أما الهبات فوصلت إلى 81 مليون درهم من خلال 43 عملية.

وخلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، حققت قيمة مبيعات أبرز 10 مناطق في سوق دبي العقاري، نحو 14.1 مليار درهم، نتجت من 4,114 صفقة، تعادل نحو 42 بالمائة من الإجمالي.