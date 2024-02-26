سوق العقارات في الإمارات.. أداء قوي مستمر مع توقعات إيجابية لعام 2024

اختتم سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة عامًا استثنائيًا آخر، حيث شهد في 2023 أداءً و نشاطًا قويًا وصل إلى مستويات قياسية في العديد من القطاعات، وفقاً لتقرير أعدته مجموعة “سي بي آر إي” (CBRE) للخدمات العقارية.

وأظهر التقرير أن مستويات النشاط في السوق ظلت مستقرة خلال الربع الأخير من 2023، ما ساعد على دفع الأداء إلى مستويات جيدة.

وكشف التقرير أن معدلات الإيجار في قطاع المكاتب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ارتفع بدعم من زيادة ملحوظة في الطلب، حيث سجّلت متوسط الإيجارات للدرجة الأولى (برايم) والفئة (أ) والفئة (ب) معدلات نمو بلغت 0.5% و3.4% و4.8% على التوالي في العام حتى الربع الرابع من عام 2023.

وفي دبي، ارتفع إجمالي عدد تسجيلات الإيجارات بنسبة 34.7% عن العام السابق، ما أدى إلى ارتفاع متوسط معدلات الإشغال إلى 92.6% اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.

وارتفع متوسط إيجارات المكاتب الرئيسية، والفئة (أ)، والفئة (ب)، والفئة (ج) في دبي بنسبة 8.0%، 13.3%، 18.2%، و20.3%، على التوالي، في العام حتى الربع الرابع من عام 2023.

وفي القطاع السكني، ارتفع متوسط أسعار الشقق في أبوظبي بنسبة 1.1% في2023، بينما ظل متوسط أسعار الفلل دون تغيير تقريبًا عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 2.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 64996 درهمًا إماراتيًا، بينما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 0.8%، لتصل إلى متوسط 163098 درهمًا.

وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع الانتهاء من حوالي 4438 وحدة سكنية جديدة في أبو ظبي خلال عام 2024، مع توقع الانتهاء من 69.1% منها في جزيرتي ياس والمارية.

وفي دبي، ارتفع متوسط الأسعار السكنية بنسبة 20.1% في 2023، حيث ارتفعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 19.8% و21.8% على التوالي، فيما ارتفع متوسط الإيجارات السكنية بنسبة 18.9%.

وتوقعت “سي بي آر إي” في تقريرها أن يتم تسليم ما مجموعه 68880 وحدة سكنية جديدة في دبي خلال عام 2024، مع تحديد 22.7% منها للتسليم في الخليج التجاري، والمقاطعة السابعة، وبحيرات داماك.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد زوار الفنادق في أبو ظبي ارتفع بنسبة 29.0% على أساس سنوي وزيادة قدرها 9.9% عن مستويات ما قبل الجائحة. فيما ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2022، ليصل العدد الإجمالي إلى 17.15 مليون.

وارتفع متوسط معدل الإشغال في الإمارات بنسبة 4.5 نقطة مئوية على أساس سنوي في عام 2023. ونما متوسط السعر اليومي للغرفة بنسبة 2.6%، وشهدت الإيرادات لكل غرفة متاحة زيادة بنسبة 9.0%.

وكشف التقرير أن نشاط التأجير في أبو ظبي تباطأ خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث انخفض عدد عقود الإيجار المسجلة بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وشهد سوق التجزئة في دبي زيادة طفيفة بنسبة 0.7% في إجمالي تسجيلات الإيجار.

وارتفع متوسط الإيجارات في أبو ظبي بنسبة 10.7% في 2023، ليصل إلى 2075 درهمًا لكل متر مربع. وشهدت دبي زيادة أقوى بنسبة 17.6%، حيث بلغ متوسط الإيجارات 490 درهمًا لكل قدم مربع.

وظل النشاط قويًا في قطاع الصناعة واللوجستيات على الرغم من محدودية توافر المخزون. وارتفع إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة في أبو ظبي بنسبة 15.3% في العام المنصرم.

وانخفض إجمالي عدد تسجيلات الإيجار في دبي بشكل هامشي بنسبة 0.04% على أساس سنوي. في حين ارتفع متوسط معدلات الإيجار في أبو ظبي ودبي بنسبة 7.3% و14.8% على التوالي.

ورجحت “سي بي آر إي” أن تستمر معدلات الإيجار في التحسن في قطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. وتوقعت أن تصل الأسهم المؤسسية الجديدة إلى مستويات قياسية.