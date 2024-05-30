فيلا أمالفي تسجل رقماً قياسياً في سوق العقارات الفاخرة بدبي

شهدت جزيرة جميرا باي في دبي إنجازاً جديداً في سوق العقارات الفاخرة، حيث تم تأجير منزل “تاون هاوس” مكون من خمس غرف نوم في مجمع فيلا أمالفي الراقي بقيمة 3.7 مليون درهم سنوياً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً كأغلى منزل مستقل يتم تأجيره في دبي على الإطلاق.

يمتد المنزل على مساحة تبلغ 5,192 قدماً مربّعاً، وقد تم تأثيثه بالكامل بأرقى المفروشات من علامات تجارية عالمية مثل كريستوفل وهيرميس، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من تحف الفن المعاصر.

ويتميز المنزل بتصميم داخلي حديث وأنيق، ويضم صالة رياضية خاصة وساونا وترّاساً واسعاً على السطح يوفر إطلالات خلابة على أفق المدينة والبحر.

يقع مجمع فيلا أمالفي في قلب دبي، ويوفر لسكانه أسلوب حياة فاخر مع أعلى مستويات الخصوصية والراحة.

يتمتع المجمع بموقع مركزي يسهل الوصول منه إلى أرقى المطاعم ووجهات الترفيه والعافية ومرافق المجتمع الحديثة، مما يجعله واحداً من أكثر الوجهات السكنية تميزاً في المدينة.