فريق التحرير by فريق التحرير

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سوق أبوظبي العالمي يدعم نمو القطاع العقاري

يهدف التحديث الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية

فريق التحرير by فريق التحرير

نشر سوق أبوظبي العالمي اليوم ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري.

ويهدف التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيسي لنمو القطاع العقاري في المنطقة.

ويوجّه السوق الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة التي تشمل تعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان ، كما تشمل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثل الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.

وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءاً من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرته. ومن المتوقع أن تكون الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.

وتتاح إمكانية إضافة الآراء والملاحظات على الورقة الاستشارية حتى 19 حزيران / يونيو 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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