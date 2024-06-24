السعودية تودع 60.4 مليار ريال لمستفيدي “سكني” في 84 شهرًا

كشف صندوق التنمية العقارية أن حجم الإيداعات الإجمالية في حسابات المستفيدين منذ بداية برنامج التحول حتى يونيو 2024 بلغت حوالي 60.4 مليار ريال.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ “الصندوق العقاري”، منصور بن ماضي، إلى أنه تم اليوم إيداع مبلغ 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2024.

أوضح بن ماضي أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024م بلغ نحو 60.4 مليار ريال.

كما أكد أن برنامج الدعم السكني يأتي ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة، ويشكل جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان كأحد برامج رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.