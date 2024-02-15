“سكني” يعلن عن استفادة أكثر من 12 ألف أسرة سعودية في يناير

أعلن برنامج “سكني” عن حصول 12,038 أسرة سعودية على دعم البرنامج خلال شهر يناير الماضي، مما يعكس التزامه المستمر بتقديم حلول سكنية متنوعة ومنتجات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين.



ومن بين هذه الأسر، استطاعت 8,080 أسرة الحصول على مسكنها الأول خلال الشهر نفسه.



تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى رفع نسبة التملك بين الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.



وفي سعيه المستمر لتقديم المزيد من الخيارات والحلول السكنية، قدّم “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة، تضمنت باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن، لتصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية المتاحة إلى 9 خيارات.



وتوفر هذه الباقات للمستفيدين حلولًا مرنة ومتنوعة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية المختلفة، مما يعزز من تسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلها.



ويتيح موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من الخدمات السكنية والتسهيلات، بما في ذلك المستشار العقاري وإصدار الشهادات الضريبية والاستفسار عن عروض الجهات التمويلية، إلى جانب الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني.



تجدر الإشارة إلى أن “سكني” أعلن في وقت سابق عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال العام الماضي، مما يعكس التزامه المستمر بتحقيق التملك السكني بين الأسر السعودية.

شهد عام 2023 استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من برنامج #سكني، ونسعى في العام الحالي لدعم المزيد من أهالينا المستفيدين، وتوفير العديد من الخيارات السكنية الملائمة بما يلبي رغباتهم وتطلعاتهم..#حلول_وخيارات_أكثر عبر: https://t.co/07BvC7Qpnd pic.twitter.com/LkL41l33m7 — برنامج سكني (@SaudiHousing) January 15, 2024