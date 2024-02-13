روشن السعودية توقع اتفاقيات لتصميم وبناء أكثر من 400 منزل

وقعت مجموعة “روشن” اتفاقيات وعقوداً مع شركاء محليين لتسريع عملية تسليم مشاريع التحول العقارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الشراكات الموقعة تصميم وبناء أكثر من 400 منزل من منازل العائلة الواحدة والمرافق العامة والخدمات في أحياء F1 و D1 في مجتمع الفلوة التابع لشركة روشن في المنطقة الشرقية, كذلك تصميم وبناء خطوط أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي قطع أراضي مراكز المبيعات، وتنسيق المواقع والبنى التحتية وجمع البيانات والدراسات في مشروع الفلوة.

وأبرمت اتفاقية تعاون بين شركة الخزف السعودية ومجموعة “روشــن” في مجال منتجات السيراميك، بهدف تعزيز جهود “روشن” الحالية في الحفاظ على المياه والطاقة التي تفوق بالفعل معايير كود البناء السعودي المطلوبة.

وتسهم شراكات “روشن” التي كانت مع كل من شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، وشركة أنساب للمقاولات العامة، وشركة الخزف السعودية في الوفاء بالتزاماتها تجاه رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعزز المحتوى المحلّي، وإدخال صناعات جديدة وجذب الاستثمارات القوية وتهيئة الفرص لرواد الأعمال، وتستند هذه الشراكات إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، بما في ذلك شراكات “روشن” المليارية مع شركات سعودية مثل “شركة المشروعات للخدمات البحرية” وشركة “عبر المملكة – سبك”.

وجاء توقيع الشراكات خلال مشاركة روشن في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص انطلاقاً من دورها بصفتها إحدى المشاريع الكُبرى لصندوق الاستثمارات العامة وعامل التمكين الحيوي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما في ذلك توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

واستعرض جناح “روشـن” التفاعلي في هذا المعرض من خلال عرض المخططات بتقنية “LED”، لمشاريع روشن المتعددة الاستخدامات التي تقدم نمط الحياة الجديد من روشن الذي تدعمه بمرافق متكاملة وتكنولوجيا متطورة.

وسلطّت المجموعة الضوء على الفرص التي تخلقها لشركات القطاع الخاص والشركات الإقليمية والعالمية لتصبح جزءاً من رؤية 2030 التي تسعى لتمكين النمو المستمر على المدى البعيد بدعم تلك الشراكات.

وقد عقدت إدارة الشؤون التجارية في مجموعة روشن ورشة عمل حول مؤشرات الطلب بالتعاون مع جهات في القطاع الخاص لعرض فرص العمل مع المجموعة مع طرح المزيد من الأفكار حول القيم التي توجّه أعمالها وشراكاتها والإجابة على الأسئلة المباشرة من الحضور. كما قدم فريق العمل رؤى وأفكار على إستراتيجية المجموعة وطموحاتها وخططها المستقبلية التي ستوفر المزيد من فرص الشراكة والتعاون.





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