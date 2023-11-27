فريق التحرير by فريق التحرير

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رتال تبني 897 وحدة سكنية في الجبيل الصناعية بـ 1.2 مليار ريال

ستقوم شركة رتال للتطوير العمراني بتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء الوحدات السكنية في مدينة الجبيل الصناعية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أنها وقعت عقداً بقيمة 1,2 مليار ريال مع شركة “الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية” (جبين)، لبناء 897 وحدة سكنية في مدينة الجبيل الصناعية.

ويشمل العقد تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء الوحدات السكنية، وفقاً لعقود شراء الوحدات التي يتم إبرامها بين شركة “جبين” وشركات صناعية تعمل في مدن “الهيئة الملكية للجبيل وينبع”، من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

وذكرت الشركة أن مدة العقد تصل إلى 40 شهراً تبدأ بتاريخ تسليم الأرض من شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لشركة رتال.

وتوقعت شركة رتال للتطوير العمراني أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال مدة تنفيذه للأعوام بين 2024 و2027.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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