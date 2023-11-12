رتال السعودية تطور 352 وحدة سكنية في جدة بـ 214 مليون ريال

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني في السعودية عقداً بتاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة) وذلك لتنفيذ 352 وحدة سكنية في ضاحية سدايم بمدينة جدة.

وذكرت شركة رتال في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” أن قيمة العقد 214 مليون ريال سعودى غير شاملة الضرائب والرسوم إن وجدت، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 30 شهراً من تاريخ سريان العقد.

وسيتم تنفيذ المشروع على إجمالي أرض تبلغ مساحتها 100958.79 متر مربع دون أي شروط أو مزايا تفضيلية دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2023 و 2024 و 2025 و 2026.