فريق التحرير by فريق التحرير

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رتال السعودية تطور 352 وحدة سكنية في جدة بـ 214 مليون ريال

ستنفذ شركة التعمير والإنشاء المحدودة 352 وحدة سكنية بقيمة 214 مليون ريال في ضاحية سدايم في مدينة جدة بموجب عقد مع شركة رتال للتطوير العمراني

فريق التحرير by فريق التحرير
رتال تستعرض مشاريعها خلال معرض ريستاتكس الشرقية
رتال تستعرض مشاريعها خلال معرض ريستاتكس الشرقية

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني في السعودية عقداً بتاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة) وذلك لتنفيذ 352 وحدة سكنية في ضاحية سدايم بمدينة جدة.

وذكرت شركة رتال في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” أن قيمة العقد 214  مليون ريال سعودى غير شاملة الضرائب والرسوم إن وجدت، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 30 شهراً من تاريخ سريان العقد.

وسيتم تنفيذ المشروع على إجمالي أرض تبلغ مساحتها 100958.79 متر مربع دون أي شروط أو مزايا تفضيلية دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2023 و 2024 و 2025 و 2026.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...