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العبدالجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السعودية، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية “CMA”، ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن قرار تعيين مجيد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وذلك خلفًا للرئيس السابق فابريس سوسيني، اعتبارًا من 1 يناير المقبل، بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.



ويعدّ العبد الجبار، من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بمسيرة مهنية طويلة وبخبرات عملية تمتد لأكثر من 26 عامًا في القطاعين المالي والمصرفي، متمنيين له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.


ووجَّه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق فابريس سوسيني، على جهوده الكبيرة التي استمرت لسنوات عدة في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والمساهمة في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيدين بما حققته الشركة من إنجازات خلال فترة رئاسته.


يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية “CMA”، ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث عمل خلالها على عدد من المبادرات ضمن خطة الهيئة واستراتيجيتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.


وكان العبدالجبار ضمن فريق العمل الذي أشرف على طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في السوق السعودية، ومثّل المملكة في عدد من اللجان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).



كشف مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن قرار تعيين مجيد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفًا للرئيس السابق فابريس سوسيني، اعتبارًا من 1 يناير المقبل، بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.


ويعدّ العبد الجبار، من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بمسيرة مهنية طويلة وبخبرات عملية تمتد لأكثر من 26 عامًا في القطاعين المالي والمصرفي.


ووجَّه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق فابريس سوسيني، على جهوده الكبيرة التي استمرت لسنوات عدة في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والمساهمة في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيدين بما حققته الشركة من إنجازات خلال فترة رئاسته.


يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية “CMA”، ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث عمل خلالها على عدد من المبادرات ضمن خطة الهيئة واستراتيجيتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.


وكان العبدالجبار ضمن فريق العمل الذي أشرف على طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في السوق السعودية، ومثّل المملكة في عدد من اللجان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).


وتضمنت رحلته العملية خبرات متنوعة بالقطاع البنكي في المملكة والتي امتدت لأكثر من 15 عامًا، عمل خلالها في إدارة الخزينة في بنك HSBC في لندن، و”سامبا” والبنك العربي الوطني، وكان ممن أسهم في تأسيس إدارة الحلول الاستثمارية المبتكرة في بنك “ساب”.


يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” تأسست عام 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيساً لنمو واستدامة سوق إعادة التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري.


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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...