ذاخر مكة مشروع رائد على بعد خطوات من الحرم المكي

أعلنت شركة ذاخر للتطوير أنها في طور انجاز مشروعها في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ودعت الزوار والمستثمرين من حجاج ومعتمرين للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي سيوفرها كونه يقع على مقربة من الحرم المكي.

وتعمل ذاخر على تطوير المخطط العام والبنية التحتية لـ “ذاخر مكة” والذي يتم إعداده ليضم وحدات سكنية فندقية وفنادق عالمية بمشاركة عدد من المطورين والمستثمرين، حيث تم إنجاز معظم المرحلة الأولى ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

وسيتضمن المشروع عناصر البنية التحتية من شبكة الطرق والأنفاق ومسارات المشاة ومساحات خضراء واسعة ومناطق خاصة للتسوق والمطاعم والمقاهي.

ويحتوي مركز التسوق على 124 متجراً لعلامات تجارية عالمية، كما يقدّم مجموعة متنوعة من الخيارات للمتسوقين، ومراكز الترفيه للأطفال، ومناطق مقاهي ومطاعم من مختلف المطابخ العالمية والتي تلبي رغبات وأذواق الزوار والمقيمين. كما يتضمن مسجداً يتّسع لخمسة آلاف مصلٍّ، ويوفر قرابة 10 آلاف موقف للسيارات.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر: “إن المشروع يدعم رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030”.

وتابع: “يقدم المشروع تجربة رائعة للزوار والمقيمين فهو على مسافة دقائق قليلة فقط سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، وبضعة كيلومترات من المشاعر المقدسة مزدلفة ومنى وعرفات، وهذا يضمن التنقل بشكل مريح وسلس”.

وأضاف: “نؤكد التزامنا بتطوير البنية التحتية والمخطط العام وفق الفترات الزمنية المحددة لهما، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بمشاركة المزيد من التفاصيل والمعلومات والأرقام حول سير العمل على المشروع ومزاياه الكثيرة الاقتصادية وغير الاقتصادية”.