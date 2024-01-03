حصر دفع إيجار العقود السكنية إلكترونيا في السعودية تدريجيا.. تعرف إلى موعد التطبيق

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، عن حصر التعامل المالي لعمليات دفع إيجار العقود السكنية، على القنوات الرقمية في منصة إيجار بداية من منتصف الشهر الحالي.

ماذا يشمل حصر دفع إيجار العقود السكنية من خلال القنوات الرقمية؟

وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها بالإنترنت، أنّ حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في منصة “إيجار” يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثبات لعملية دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في منصة “إيجار”.

وأضافت، أن القنوات الرقمية لمنصة “إيجار”، هي بطاقتي “مدى”، و”سداد” باستخدام رقم المفوتر 153.

هل عقود الإيجار التجارية تدخل ضمن قرار الحصر؟

وأكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن قرار حصر دفع إيجار العقود السكنية إلكتروني، بداية من منتصف الشهر الجاري، لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأوضحت هيئة العقار في السعودية، أنها ستبدأ بداية من منتصف الشهر الجاري، إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة تدريجيا، حيث تسوى دفعة الإيجار آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض لدفعة الإيجار، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 131، الخاص بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار السكنية.

وأكدت الهيئة، أن قرار الحصر يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، حيث أنها تسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية ( دفعات الإيجار) عبر القنوات الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار السكني.

وأوضحت هيئة العقار في السعودية، أن مراحل تنفيذ عملية دفع الإيجار إلكترونيا وهي كالتالي:

-توثيق المؤجر والمستأجر لعقد الإيجار في منصة”إيجار” عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.

-البدء في استخدام قنوات الدفع الرقمية في منصة “إيجار” لإجراء عمليات دفع الإيجار.

– تصل الدفعة الإيجارية من المستأجر، إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل، بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في منصة “إيجار”.

مزايا دفع إيجار العقود السكنية رقميا

وكانت منصة”إيجار” قد أوضحت ميزات الدفع الرقمي لإيجار العقود السكنية ومن أبرزها:

– حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

– توثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.

– تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.

– الحد من عمليات الاحتيال العقاري.

– تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.