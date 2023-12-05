فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

دبي.. مبيعات عقارية بـ 1.6 مليار درهم في يوم واحد

جاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3، تليها مبايعة بقيمة 82.29 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2

فريق التحرير by فريق التحرير
مرسيدس بنز

شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم حركة مبيعات عقارية نشطة، حيث وصلت المبيعات إلى أكثر من 1.6 مليار درهم، وسجلت الدائرة 384 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 772.73 مليون درهم و292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.82 مليون درهم.

أهم مبيعات الأراضي اليوم في دبي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3، تليها مبايعة بقيمة 82.29 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، تليها مبايعة بقيمة 77.68 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 106.2 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.76 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 208.7 مليون درهم.

مبيعات عقارية

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 40.45 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64.72 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15.81 مليون درهم.

مبيعات عقارية

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.11 مليون درهم، منها 18 رهن أراض بقيمة 116.15 مليون درهم، و88 رهن فلل وشقق بقيمة 136.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 86.1 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 48.15 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11.49 مليون درهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...