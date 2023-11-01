دبي.. 1.6 مليار درهم أرباح تيكوم خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى 2023.

وسجّلت تيكوم زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

النتائج المالية لـ تيكوم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.