فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

دبي.. 1.6 مليار درهم أرباح تيكوم خلال 9 أشهر

سجّلت تيكوم زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح

فريق التحرير by فريق التحرير
تيكوم

أعلنت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى 2023.

وسجّلت تيكوم زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تيكوم

النتائج المالية لـ تيكوم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.

تيكوم
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...