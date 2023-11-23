دبي، وصل تطلق مشروع هيلسايد ريزيدينس السكني الجديد

أطلقت شركة “وصل“، لإدارة وتطوير العقارات في دبي، مشروع “هيلسايد ريزيدينس” الجديد في “وصل غيت”، مشروع التملك الحر الواقع في منطقة جبل علي على طريق شارع الشيخ زايد. ويأتي مشروع “وصل” الجديد في أعقاب تطور مشروع “وصل غيت” ونجاح عمليات البيع في مشروعي “ذا نوك” و”غاردينيا تاون هومز” حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

ويتضمن مشروع “هيلسايد ريزيدينس” 819 شقة توفر خيارات متنوعة مثل الشقق بغرفة نوم واحدة وحتى أربعة غرف نوم، وشقق الدوبلكس المكونة من غرفتي نوم أو ثلاثة، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس المكونة من أربعة غرف نوم.

ويسهل مشروع “هيلسايد ريزيدينس” لسكانه الوصول إلى شبكة واسعة من الطرق والمواصلات وخط المترو والحافلات، حيث يبعد بضع دقائق عن فيستيفال بلازا، الذي يضم آيكيا وإيس، ومحلات تجارية أخرى، بالإضافة إلى أماكن العبادة. ويسهل الوصول من المشروع إلى غالبية المناطق الرئيسية في دبي عبر محطة مترو “الطاقة” وشارع الشيخ زايد.

وتبدأ الأسعار كالآتي:

الشقق المكونة من غرفة وصالة في مشروع “هيلسايد ريزيدينس” من 850 ألف درهم،

للشقق المكونة من غرفتين وصالة تبدأ من 1.29 مليون درهم،

الشقق بثلاث غرف وصالة تبدأ من 2 مليون درهم،

الشقق بأربع غرف وصالة تبدأ من 4 ملايين درهم.

ويمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من خطة الدفع المرنة التي تتضمن 40% أثناء عملية البناء، و60% عند التسليم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

ويتمتع مشروع “وصل غيت” متعدد الاستخدامات، بموقع مركزي لقربه من بعض المعالم الرئيسية في المدينة مثل مراكز التسوق القريبة ومراكز الرعاية الصحية وكذلك المدارس والكليات. وقد تم تصميم هذا المشروع ليكون بمثابة منطقة مركزية على طريق جبل علي حيث يمكن الوصول مباشرة إلى مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو والمناطق الحرة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت ودبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس.