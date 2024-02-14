دبي وسيدني مرشحتان لتسجيل أقوى نمو في العقارات الفاخرة

توقع تقرير صادر عن “سفلز” للاستشارات العقارية أن تشهد دبي وسيدني أقوى نمو في قيم العقارات السكنية الفاخرة في عام 2024، لتواصل زخمها كأفضل أسواق الإسكان الفاخر أداء. ووفقاً لتوقعات عام 2024، من المتوقع أن تتفوق كل من دبي وسيدني على المناطق العالمية الأخرى مع زيادة في القيمة تتراوح بين 4 و9.9%.

ويتتبع مؤشر المدن العالمية الرئيسي السنوي الصادر عن شركة “سفلز” التغيرات في قيمة رأس المال في المنازل المتميزة في 30 مدينة رئيسية حول العالم.

وفي عام 2023، احتلت دبي المركز الأول عالمياً بنسبة نمو في قيمة العقارات السكنية الفاخرة بلغت 17.4%. ولا يزال سعر السوق تنافسياً نسبياً، وفقاً للمعايير العالمية، عند 850 دولاراً للقدم المربع، مما يوفر تكلفة معيشة منخفضة نسبياً، وعملية الحصول على تأشيرة سهلة نسبياً، ومناخاً أكثر دفئاً يستمر في جذب المشترين الدوليين والمحليين.

وأظهرت دبي أقوى أداء على مستوى العالم في عام 2023، ولكن من المتوقع أن يتراجع معدل نموها قليلاً مع عودة النشاط إلى وتيرة أكثر نموذجية. ومع ذلك، فإن المكاسب المتوقعة بنسبة 4 إلى 5.9% ستحافظ على مكانة الإمارة بين أكبر سوقين رئيسيين للسكن.

وقال أندرو كامينغز، رئيس الوكالة السكنية لدى سفلز الشرق الأوسط: “إن نجاح دبي المستمر ينبع من نضجها كمدينة عالمية حقيقية ذات بنية تحتية عالمية المستوى ونوعية حياة لا مثيل لها”، وأشار إلى عوامل الأمان والاستقرار ومجموعة متنوعة من العروض العقارية كأهم العوامل التي تدعم اهتمام المشترين الدوليين.

واستمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في هونغ كونغ في إعاقة أسواقها السكنية الرئيسية. وانخفضت أسعار العقارات الفاخرة في المدينة بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2023، لكنها تظل أغلى سوق سكنية فاخرة في العالم بسعر 3970 دولاراً للقدم المربع.