دبي.. نمو مبيعات الشقق السكنية بنسبة 28.8%

شهدت مبيعات الشقق السكنية في دبي نمواً ملحوظاً خلال أول شهرين من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 34.8 مليار درهم، بزيادة 28.8% عن نفس الفترة من عام 2023. تم تنفيذ 17844 صفقة خلال هذه الفترة، بزيادة 35.7% عن عام 2023، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وتصدرت مبيعات الشقق من فئة غرفتين وصالة قائمة المبيعات بقيمة 11.1 مليار درهم، بزيادة 24.5% عن عام 2023. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في هذه الفئة 4628 صفقة، بزيادة 39.4% عن عام 2023.

وحلت مبيعات الشقق من فئة غرفة وصالة في المرتبة الثانية بقيمة 10.5 مليارات درهم، بزيادة 31.7% عن عام 2023. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في هذه الفئة 8000 صفقة، بزيادة 32.8% عن عام 2023.

وجاءت مبيعات الشقق من فئة ثلاث غرف وصالة في المرتبة الثالثة بقيمة 6.17 مليارات درهم، بزيادة 25.4% عن عام 2023. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في هذه الفئة 1227 صفقة، بزيادة 18.7% عن عام 2023.

وشهدت مبيعات الاستديوهات نمواً ملحوظاً بنسبة 77.1%، حيث بلغت قيمتها 2.71 مليار درهم. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في هذه الفئة 3652 صفقة، بزيادة 62.7% عن عام 2023.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية قائمة مبيعات الاستديوهات بقيمة 596.6 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بقيمة 462 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية بقيمة 429.8 مليون درهم.

وتوزعت مبيعات الاستديوهات على النحو التالي:

مدينة دبي الملاحية: 492 صفقة

الخليج التجاري: 402 صفقة

قرية جميرا الدائرية: 688 صفقة

أرجان: 257 صفقة

ميدان ون: 240 صفقة

وبلغت قيمة مبيعات الفلل 12.6 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2024، بزيادة 22.7% عن عام 2023. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في هذه الفئة 814 صفقة، بزيادة 28.4% عن عام 2023.

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال عام 2023 أكثر من نصف تريليون درهم (554.7 مليار درهم) بزيادة 5 و 38% من حيث القيمة والعدد على التوالي.