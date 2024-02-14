فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. مشروع عقاري بقيمة 425 مليون درهم يباع بالكامل خلال أسبوع واحد

يُعدّ “ذا وودلاند ريزيدنسز” مشروعًا فريدًا من نوعه بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

في غضون أسبوع واحد فقط، حقق مشروع “ذا وودلاند ريزيدنسز” (The Woodland Residences) إنجازًا استثنائيًا ببيع جميع وحداته، ليصل إجمالي قيمة المشروع إلى 425 مليون درهم.

دبي

ومن خلال التعاون بين شركة “إيه إم آي إس” (AMS) و “لامينام” (Laminam)، تم دمج المنتجات الفعلية التي تحمل إسم العلامة التجارية “أوتوموبيلي لامبورغيني” (Automobili Lamborghini) ضمن التصميمات الداخلية للوحدات.

دبي.. تفاصيل مشروع ذا وودلاند ريزيدنسز:

  • يُعدّ “ذا وودلاند ريزيدنسز” مشروعًا فريدًا من نوعه بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع.
  • تجلب هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية “أوتوموبيلي لامبورغيني” (Automobili Lamborghini) إلى كل فيلا ضمن المشروع.
  • قيمة المشروع 425 مليون درهم.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...