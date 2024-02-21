دبي.. عام استثنائي لسوق العقارات في 2023

شهد سوق العقارات في دبي عاماً استثنائياً في عام 2023، حيث تميز بنمو ملحوظ في أسعار الوحدات السكنية وارتفاع مستويات الطلب، ما أدى إلى اختتام العام بأداء قوي.

وارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20.1% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وسجلت الشقق ارتفاعاً في متوسط أسعارها بنسبة 19.8%، بينما ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 21.8%، ما يعكس تفضيل المشترين للمساحات الأكبر.

ولعبت العوامل الاقتصادية الإيجابية، مثل استقرار أسعار النفط والنمو الاقتصادي المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، دوراً رئيسياً في جذب المستثمرين إلى سوق العقارات في دبي.

وساهم ارتفاع أعداد الوافدين والسكان في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصةً في المناطق ذات البنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

تراجع نمو الإيجارات في دبي

وعلى الرغم من ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 18.9% على أساس سنوي، إلا أن معدل نمو الإيجارات شهد بعض التراجع خلال عام 2023.

ويعزى ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة في تقييد ارتفاع الإيجارات.

39190 وحدة سكنية في 2023

وتم تسليم 39190 وحدة سكنية خلال عام 2023، ما ساهم في زيادة المعروض في السوق.

ومن المتوقع تسليم 68880 وحدة أخرى في عام 2024، مما سيؤثر على التوازن بين العرض والطلب.

وشهد سوق دبي السكني على الخارطة انخفاضًا في المعاملات بنسبة 30.3% في كانون الأول/ديسمبر 2023، مقارنةً بالعام السابق.

ويعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة 69.7%، بينما ارتفعت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 35.3%.

و الرغم من هذا التراجع، وصل إجمالي حجم المعاملات في عام 2023 كاملاً إلى مستوى قياسي بلغ 118993 معاملة، متجاوزاً الإجمالي القياسي لعام 2022 بنسبة 29.6%.

نمو مستمر

ومن المرجح أن يظل أداء السوق قوياً نسبياً للفترة المقبلة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات.