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دبي.. طرح مبيعات سعفة جديدة في “نخلة جبل علي”

بلغت قيمة المبيعات العقارية، التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن مشروع نخلة جبل علي 11.6 مليار درهم عبر 4482 صفقة

فريق التحرير by فريق التحرير
نخلة جبل علي

تستعد شركة نخيل العقارية لإطلاق مبيعات السعفة K في نخلة جبل علي، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في ظل الطلب غير المسبوق على المشاريع العقارية الجديدة في المشروع. وبحسب مصادر عقارية لـ البيان، ستتضمن المبيعات عدداً من الفلل بسعر يبدأ من 19 مليون درهم

وكانت شركة نخيل العقارية قد باعت سعف L وM وN وO وP بالكامل، خلال مرحلة سابقة للمبيعات انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي.

11.6 مليار درهم مبيعات نخلة جبل علي

وبلغت قيمة المبيعات العقارية، التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن مشروع نخلة جبل علي 11.6 مليار درهم عبر 4482 صفقة، وذلك منذ إطلاق شركة نخيل العقارية مبيعات المرحلة الأولى في منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

نخلة جبل علي

وسيتم طرح مجموعة مختارة من قطع الأراضي المتميزة، ومجموعة فلل الشاطئ، ومجموعة المرجان، وقطع الأراضي المميزة 1 و2 المرغوبة.

وتتميز فلل الشاطئ بمجموعة متنوعة من المخططات الأرضية، وتضم فيلات مكونة من 5 و6 غرف نوم كاملة مع صالات وتراسات على السطح.

وتعرض مجموعة كورال فللاً مكونة من 7 غرف نوم مع صالات وتراسات على السطح، وتتميز هذه الفلل بهيكل مكون من طابقين، مزود بمصاعد.

نخلة جبل علي

وفقا بيانات دائرة الأراضي، بلغ سعر أعلى صفقة عقارية في نخلة جبل علي 63.3 مليون درهم، بمساحة بلغ 8225 قدماً مربعة، ليصل سعر القدم إلى 7696 درهماً.

ومن المتوقع أن تحظى مبيعات السعفة K باهتمام كبير من المستثمرين والراغبين في العيش في نخلة جبل علي، لما يتمتع به المشروع من موقع استراتيجي ومرافق متميزة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...