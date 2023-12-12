دبي، جميرا تسجل أعلى سعر للقدم المربع للشقق والنخلة للفلل

ذكر تقرير صادر عن “سي بي آر إي” العالمية للاستشارات العقارية عن السوق العقاري في دبي خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أن منطقة جميرا سجلت أعلى معدل مبيعات للقدم المربع في قطاع الشقق في السوق بقيمة 2497 درهماً، في حين سجلت النخلة جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع في قطاع الفلل في السوق بقيمة 5217 درهماً إماراتياً.

وتراجع إجمالي عدد المعاملات السكنية في دبي بنسبة 13.2% خلال نوفمبر إلى 9034 معاملة مقارنة بالعام السابق.

وعزت الشركة هذا التباطؤ في مستويات النشاط إلى انخفاض المبيعات على الخارطة بنسبة 26.4%، في حين ارتفعت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 5.1%. وبلغ إجمالي حجم المعاملات 112356 معاملة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

ويشهد سوق العقارات السكنية في دبي اعتدالاً طفيفاً في نمو الأسعار، حيث نما متوسط الأسعار في العام حتى نوفمبر 2023 بنسبة 18.9%، بانخفاض عن نسبة 19.1% المسجلة في تشرين الأول / أكتوبر. وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 18.3%، ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 22.2%. ووصل متوسط أسعار الشقق إلى 1374 درهماً إماراتياً للقدم المربع، ومتوسط أسعار الفلل إلى 1679 درهماً للقدم المربع حتى نهاية نوفمبر 2023.

ولا يزال متوسط معدلات مبيعات الشقق أقل بنسبة 7.7% من المستويات القياسية المسجلة في عام 2014، على الرغم من أن عدداً من الأسواق الفرعية قد تجاوز منذ فترة طويلة الأرقام المماثلة لعام 2014. ويبلغ متوسط أسعار مبيعات الفلل حالياً 16.2% أعلى من مستويات عام 2014.

وسجلت منطقة جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع في قطاع الشقق في السوق بقيمة 2497 درهماً، في حين سجلت النخلة جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع في قطاع الفلل في السوق بقيمة 5217 درهماً إماراتياً.

أما بالنسبة إلى سوق الإيجارات، فلا يزال يشهد معدلات نمو معتدلة، حيث نما متوسط الإيجارات السكنية في دبي خلال العام حتى نوفمبر 2023 بنسبة 19.2%، بانخفاض عن 19.7% في أكتوبر. وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط إيجارات الشقق 19.6% والفلل بنسبة 16.6%.

وبلغ متوسط الإيجارات السنوية للشقق 111622 درهماً والفلل 324835 درهماً. وسجلت النخلة جميرا أعلى متوسط إيجارات سنوية للشقق والفلل عند 258335 درهماً، وفي البراري، حيث وصل متوسط الإيجارات إلى 1,150 مليون درهم.