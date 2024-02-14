دبي تنذر المكاتب العقاريّة بضرورة تحديث الإعلانات

أنذرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع المكاتب العقاريّة بضرورة حذف اعلاناتها المتعلقة بوحدات لم تعد متاحة للبيع او التأجير.

ولاحظت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” من خلال الرقابة الدوريّة على المنصّات العقاريّة وجود بعض الإعلانات غير المحدّثة، والتي تم تعد متاحة للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقاريّة.

وقالت: “لذلك، يجب على جميع المكاتب العقاريّة مخاطبة المنصات العقاريّة خلال 3 أيام عمل بخصوص الإعلانات المدرجة التي تم الإعلان عنها عن طريق مكتب الوساطة العقاريّة أو الوسطاء التابعين للمكتب، والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير، بضرورة حذف هذه الإعلانات من المنصّات”.

وطالبتها بضرورة إرسال نسخة من هذه المخاطبات التي تمت مع المنصّة المعلنة للمؤسسة على البريد الإلكتروني [email protected] ، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة المتبعة بهذا الخصوص.

تهديكم #مؤسسة_التنظيم_العقاري أفضل التحايا، لوحظ من خلال الرقابة الدوريّة على المنصّات العقاريّة وجود بعض الإعلانات غير المحدّثة، والتي تم تعد متاحة للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقاريّة. pic.twitter.com/DLCszMXTVr — دائرة الأراضي والأملاك في دبي (@Land_Department) February 14, 2024

وقد خالفت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 8 شباط / فبراير الجاري 30 شركة عقارية لعدم التزامها بشروط وأحكام الإعلانات العقارية الهادفة لحوكمة الإعلانات والحدّ من الإجراءات والممارسات السلبية.

وأكدت أنه من خلال متابعة المؤسسة للإعلانات العقارية والسوق العقاري بشكل عام؛ تم إصدار 30 مخالفة لشركات عقارية وفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل مخالفة، لعدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، والتي أصدرت في وقت سابق عدة تعاميم وتنبيهات بخصوص أحكام وشروط الإعلان العقاري والالتزام به.

وأهابت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات العقارية بضرورة الالتزام بشروط وأحكام الإعلانات العقارية، وإدراج المعلومات السليمة والصحيحة للمتعاملين من خلال الحصول على تراخيص الإعلانات، مع وجوب وضع رمز الاستجابة السريعة (QR code) لإتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على العقار المعلن عنه والتحقق من كافة بياناته المرفقة.