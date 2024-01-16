دبي تقدم 54 خدمة إسكانية حكومية في منصة واحدة

سيقدم مركز إسكان دبي المتكامل 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد، على أن يباشر تقديم خدماته في شباط / فبراير المقبل.

وقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، اليوم مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير أحياء سكنية للمواطنين ذات أفضل مستويات معيشة وفق أرقى المعايير العالمية، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “سعادة المواطنين تتصدر أولويات حكومة دبي، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف البرامج والمبادرات الكفيلة بتلبية تطلعاتهم في العمل والعيش والرفاه والسكن الذي يطمحون إليه، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويعزز مسيرتنا التنموية”.

تقدم أربع دوائر حكومية في دبي من خلال مركز إسكان دبي، نحو 54 خدمة متكاملة من خدمات الإسكان والأراضي والبناء للمواطنين وهي: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، إضافة إلى شريكين من القطاع الخاص، هما مصرف الإمارات الإسلامي، وشركة… pic.twitter.com/xHqirpRKgh — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 16, 2024

وقد زار سموه مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا»، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، وعمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقال سموه: “ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار(الأسرة أساس الوطن)، نطلق اليوم مركز إسكان دبي المتكامل والذي سيعمل على توفير تجربة سهلة ومريحة للمواطن أثناء بناء مسكنه، جمعنا 4 دوائر معنية في مكان واحد تقدّم 54 خدمة يحتاجها المواطن أثناء بناء مسكنه. وسنوفر له عبر المركز الدعم الاستشاري لاختيار التصاميم والتوعوي لتوفير التكاليف والتمويلي مع البنوك، في أجواء مريحة وأوقات مناسبة له، لتكون تجربته في بناء مسكنه سلسة وسهلة وفعالة”.

وأضاف سموه: «بناء مسكن للأسرة تجربة ليست سهلة للكثير من الشباب وتتطلب خبرات معيّنة ووعياً مالياً وقانونياً، وهدفنا تغيير تجربة المواطن في هذا المجال. والمركز سيباشر عمله وتقديم الخدمات الشهر المقبل”.

وقال سموه: “هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تعيش حياة كريمة وتنعم بأفضل مستويات جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية. ونعد الجميع بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة تعزّز من تماسك وقوة وسعادة أسرنا المواطنة”.