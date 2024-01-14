أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، عن إطلاق مشروع تحولي ضخم يهدف إلى توفير الإسكان للمواطنين في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، تحت عنوان “الأسرة أساس الوطن”.



تشكل هذه المبادرة الرائدة جزءًا من رؤية دبي لتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية مستمرة لمواطنيها.

يأتي المشروع بتخصيص 3500 قطعة أرض سكنية للتوزيع على المواطنين المستحقين في إمارة دبي، بالإضافة إلى توفير 2300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار درهم.



وفقًا للمعلومات الواردة من وكالة الأنباء الإماراتية، ستُوزع الأراضي التي تبلغ مساحتها 40 مليون قدم مربعة على منطقتين رئيسيتين؛ 2700 قطعة أرض في مدينة لطيفة و800 قطعة أرض في اليلايس الخامسة. من المتوقع أن يتم تسليم هذه الأراضي للمستحقين في فبراير المقبل.



يجري حاليًا العمل على تنفيذ 2300 وحدة سكنية جديدة ضمن مجمعات سكنية متكاملة في مناطق متنوعة من دبي، مع توقع تسليم هذه المساكن للمواطنين في نهاية عام 2024.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لحكومة دبي. وأضاف: “نحن ملتزمون بتوفير بيئة سكنية تعزز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر الحالية والأجيال المقبلة”.



يشير اسم “مدينة لطيفة”، الذي تم اختياره للمنطقة الجديدة لإسكان المواطنين، إلى التكريم الخاص للشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، والتي لعبت دورًا هامًا في تاريخ دبي.



تأتي هذه المبادرة في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز التطوير والابتكار، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها، مع التركيز على تحقيق استدامة المستقبل وتلبية احتياجات الأسر الإماراتية.



#محمد_بن_راشد وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، يعتمد أولى المشاريع التحولية في العام 2024، والمتمثلة في اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق #دبي بقيمة 5.5 مليار درهم.… pic.twitter.com/OT7mULnU67 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 14, 2024