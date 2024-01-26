دبي تعتمد الباب المفتوح لجذب أثرياء العالم

أدى الإنفاق الضخم على البنية التحتية وسياسات ضريبة الدخل السخية ونهج “الباب المفتوح” للهجرة المعزز بعد جائحة فيروس كورونا إلى جذب آلاف الأجانب نحو الاستثمار في السوق العقاري في دبي، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وكان الروس أكبر مشترين غير مقيمين للمنازل في الربع الأول من عام 2023، لكنهم تراجعوا إلى المركز الثالث بحلول نهاية العام 2023، وفقا لأبحاث شركة “بِتر هومز“، وسجل المشترون من الهند وبريطانيا معظم المعاملات خلال العام.

وقالت الشركة إن عدد المشترين من مصر ولبنان وباكستان وتركيا ارتفع بشكل ملحوظ مما يؤكد الدور المزدوج للمدينة باعتبارها ملاذا آمنا ونقطة جذب للأثرياء.

وقال حكيم عبد الجواد العضو المنتدب في “كرول للخدمات الاستشارية” في التقييم إنه رغم تراجع التدفقات الروسية والصينية ببطء، قد يبقي الاهتمام المتزايد من المستثمرين الهنود أي تراجع عابرا وبسيطا.

وكشف بحث أجرته وكالة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية واطلعت عليه رويترز أنه تم بيع رقم قياسي من المنازل في دبي بلغ 431 منزلا بأكثر من 10 ملايين دولار في عام 2023، أي بما يقترب من ضعف مبيعات العام السابق ويجعل الإمارة أكبر سوق من هذا النوع في العالم.

ومع ذلك، من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل في ثلاث مناطق سكنية راقية في دبي، وهي النخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي، بنسبة أكثر تواضعا تبلغ خمسة بالمئة في عام 2024 بعد إضافة زيادة بواقع 15.9 بالمئة على مدار العام المنتهي في أيلول / سبتمبر 2023، وفقا لوكالة “نايت فرانك”.

وقفزت أسعار المنازل خارج تلك المناطق الراقية 19 بالمئة على مدار العام حتى سبتمبر، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2024.

ولا تزال المؤشرات الاقتصادية قوية إذ سجل مسح أجرته وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال لمؤشر مديري المشتريات لشهر كانون الأول / ديسمبر أعلى قراءة له منذ 16 شهرا، مما يعكس توسع الشركات غير النفطية في دبي بقوة.

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “نايت فرانك” إن من المتوقع أن تسلم دبي 13 ألف منزل فقط سنويا على مدى السنوات الست المقبلة، أي أقل بكثير من معدل السنوات الخمس عشرة الماضية والبالغ 30 ألف منزل، مما يشير إلى نقص قد يعزز الطلب.

وبحسب شركة ألفاريز اند مارسال الاستشارية، انخفض انكشاف أكبر 10 بنوك إماراتية على العقارات، والذي يقدره محللون بأكثر من 30 بالمئة خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009، للربع التاسع على التوالي، لينخفض إلى 16.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 من 22.3 بالمئة في نهاية عام 2020.