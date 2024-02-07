دبي تشهد تسليم 34950 وحدة سكنية في 2023

شهدت دبي في عام 2023 إطلاقاً مُكثفاً لعدد من المشاريع الجديدة، وارتفع حجم المعروض من الوحدات السكنية بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تسليم نحو 34,950 وحدة سكنية بارتفاع بنسبة 13% عن عام 2022، وتشمل 27450 شقة سكنية و7500 فيلا، كما ذكر تقرير صادر عن «أستيكو» للخدمات العقارية،

وأشار تقرير «أستيكو» إلى أنه تم تسليم ما يقارب 650 ألف قدم مربعة من مساحات المكاتب الجديدة في القطاع التجاري.

وتتوقع شركة «أستيكو» تسليم أكثر من 45 ألف وحدة سكنية ونحو 500 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال عام 2024.

وكشف تقرير سوق العقارات للربع الأخير 2023، الصادر عن شركة «أستيكو»، عن نمو غير مسبوق شهده سوق دبي خلال العام 2023 رغم التحديات العالمية المختلفة، ويتوقع التقرير استمرار التوجه الإيجابي خلال عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ومبادرة «نحن الإمارات 2031»، إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً. وفي حين واصلت أسعار الإيجارات السكنية مسارها التصاعدي، تباطأ تصاعد أسعار الإيجارات السكنية مع نهاية العام. وارتفع متوسط أسعار إيجار الشقق السكنية والفلل بنحو 2% و3% خلال الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 14% و15% على الأساس السنوي.

وفي القطاع التجاري، استمر الانتعاش القوي الذي بدأ في عام 2022 دون انقطاع. وكان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب والأسعار، خاصةً في ما يتعلق بالمساحات الفاخرة المصنفة من الدرجة الأولى. وتم تحفيز الطلب بواسطة الشركات الجديدة والشركات القائمة التي تسعى لتوسيع وجودها.

وفي الربع الأخير من عام 2023، وعلى الرغم من التحسن المعتدل في نمو أسعار المبيعات، ظلت أحجام المعاملات قوية، لا سيما في قطاع العقارات على الخارطة. وشهد ارتفاع أسعار البيع العامة للشقق والفلل زيادة معتدلة، بمتوسط 1% و2% خلال هذا الربع. ومع ذلك، بلغت معدلات النمو السنوي 10% و12% على التوالي. وواصل قطاع السكن الفاخر تحقيق أرقام قياسية جديدة في كل من المواقع المطلة على الشواطئ والوجهات الصحراوية.

