دبي تشهد بيع 190 منزلاً فاخراً بـ 3.2 مليار دولار

كشف تقرير لشركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية أنه تم بيع 190 منزلاً في دبي بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في حزيران / يونيو مقارنة مع 189 عقاراً بقيمة 3.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للصفقات ظل مستقراً على الرغم من انخفاض عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق بنسبة 65.5% على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونقل التقرير عن فيصل دوراني رئيس قسم أبحاث “نايت فرانك” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قوله إن هذه المبيعات تمثل علامة قوية على نمط مشتري “الشراء للاحتفاظ” الذي ترسخ في السوق. وأضاف أن هذا الاتجاه يشير إلى أن الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة على المستوى العالمي “يركزون إلى حد كبير على شراء المنازل في المدينة للاستخدام الشخصي، بدلاً من «شرائها وإعادة بيعها”، وهو ما كان سمة مميزة لدورتي السوق السابقتين”.

واجتذبت دبي عدداً قياسياً من الزوار الأجانب في ليلة واحدة بلغ 17.15 مليون زائر.

وبحسب التقرير، فإن جزيرة النخلة جميرا الصناعية كانت أكثر المناطق المرغوبة إذ سجلت 21 عملية بيع لمنازل بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني، وهو ما يمثل 26% من المبيعات في هذه الفترة. وتلتها منطقة تلال الإمارات بنسبة 10 بالمئة ومنطقة الحي الأول بنسبة 7.8% من هذه الصفقات.

وقفزت مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر بنسبة 25% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 منزلاً في المجمل.