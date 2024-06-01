دبي تشهد اطلاق مشروع بارك سايد بوليفارد

أعلنت شركة “تعبير” للتطوير العقاري عن تخصيص مليار درهم لدعم مشاريعها العقارية التي سيتم إطلاقها في دولة الإمارات خلال عام 2024.

وقد كشفت الشركة النقاب عن “بارك سايد بوليفارد” أحدث مشاريعها الجديدة خلال فعالية حصرية أُقيمت في منتجع “ون آند أونلي ون زعبيل”، بحضور مئات من الوسطاء العقاريين.

وسيتم تشييد المشروع السكني الجديد في أرجان دبي وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2026.

وسيتضمن المشروع العقاري متعدد الاستخدامات 6 مساحات سكنية معدّة للبيع بالتجزئة، كما يتضمن 165 شقة سكنية، بما في ذلك شقق ستوديو (بمساحة 441 قدماً مربعة)، وشقق بغرفة نوم واحدة تبدأ من مساحة 779 قدماً مربعة وشقق ذات غرفتي نوم (تبدأ من مساحة 1267 قدماً مربعة).

ويقدم مشروع “بارك سايد بوليفارد” خدمات الاستقبال والإرشاد ومناطق الترفيه والمناطق المخصصة للأطفال ومناطق الاستجمام. ويقدم المشروع فرصة استثنائية لامتلاك شقة أو فيلا بأسعار تبدأ من 640 ألف درهم للاستوديوهات و1.05 مليون درهم لشقق غرفتين نوم و 1.5 مليون درهم لشقق غرفتي نوم.

وقال نافيد غوديل، رئيس مجلس إدارة شركة تعبير للتطوير العقاري: “نبدأ الآن فصلًا جديداً في قطاع العقارات، حيث تميزت مشاريعنا بدقة مواعيد التسليم وضمان تقديم أعلى درجات الجودة والابتكار”.

بدوره، صرح أرسلان بيراني، المدير التنفيذي لشركة تعبير للتطوير العقاري: “مشاريعنا لا تقتصر على كونها مجرد مبانٍ؛ بل هي مجتمعات حية تزخر بالنشاط، ونسعى لخلق تجارب معيشية تتخطى حدود البناء التقليدي، بما يتجاوز استخدام الطوب والمونة”.

وقد تأسست شركة تعبير للتطوير العقاري عام 2014، وتمتلك اليوم محفظة مشاريع عقارية منتشرة في مختلف المناطق المزدهرة في الإمارات، بدءاً من المدينة العالمية ومروراً بمدينة دبي الرياضية وأرجان دبي وحتى قرية جميرا الدائرية.

وقد انجزت شركة تعبير للتطوير العقاري خلال العقد الماضي ثلاثة مشاريع في دبي تضمنت مشروعي “دراغون فيوز” ومشروع “تعبير 1” في المدينة العالمية ومشروع “في2” في مدينة دبي الرياضية. وتستعد شركة “تعبير” للتطوير العقاري الآن لتسليم مشروع “48 بارك سايد” في أرجان ومشروع “99 بارك بليس” في قرية جميرا الدائرية هذا العام.