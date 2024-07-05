دبي تسجل مبيعات قياسية للعقارات على الخارطة

حققت قيمة المبايعات على الخارطة في سوق دبي العقاري مستويات قياسية بعد تسجيلها 53.214 مليار درهم، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 47.416 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، بفارق 12%.

وسجلت مبايعات سوق دبي العقاري أرقاماً قياسية من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبايعات 43,522، بزيادة قدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما ارتفعت قيمة المبايعات 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم. ووصل عدد المبايعات إلى الذروة متجاوزاً الارتفاع السابق الذي سجله الربع الأول من عام 2024 بنسبة 17%، في حين تجاوزت قيمة المبايعات الذروة السابقة المسجلة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2%.

وكشفت «بروبرتي فايندر»،عن بيانات تضمنها تقريرها الموجز حول «مراقبة الأسواق» للربع الثاني من عام 2024، والذي قدم مؤشرات وتحليلات تستحق المتابعة والاهتمام من قبل الباحثين عن العقارات في الدولة عند التفكير باتخاذ خطوات استثمارية مبنية على المعرفة.

واقترب سوق العقارات على الخريطة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2024 من مستوى الذروة الذي وصل إليه في عام 2009، مسجلاً 26,268 مبايعة بالمقارنة مع 26629 معاملة في عام 2009، بفارق قدره 1% فقط.

وشهدت المبايعات على الخريطة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بلغ 80% في الربع الثاني من عام 2024، بالمقارنة مع 14596 مبايعة في ذات الفترة من عام 2023، وتمثل 60.4% من إجمالي عدد المبايعات. وهذه هي المرة الأولى التي تسهم فيها المبايعات على الخارطة بأكثر من 60% من إجمالي عدد المبايعات، مقارنة بـ 51% في الربع الثاني من عام 2023. كذلك حققت قيمة المبايعات على الخارطة مستويات قياسية بعد تسجيلها 53.214 مليار درهم، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 47.416 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، بفارق 12%. وبالتالي، أسهمت المبايعات على الخارطة بـ 57% من إجمالي قيمة المعاملات، بزيادة 54% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وشهدت عقارات دبي زيادة في عدد المبايعات بلغت 12% تقريباً على أساس سنوي، بواقع 17254 مبايعة للعقارات الجاهزة. وارتفعت قيمة هذه المبايعات 27% على أساس سنوي، مسجلة 71 مليار درهم بالمقارنة مع 56 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023. وعلى الرغم من أن الحصة السوقية للعقارات الجاهزة شكلت 39.6% فقط من إجمالي مبيعات هذا الربع، إلا أن اتجاهات السوق أظهرت إقبالاً متزايداً نحو العقارات على الخريطة في المدينة.

مشاريع جديدة

استناداً إلى المشاريع الجديدة المرتقبة التي أدرجتها “بروبرتي فايندر” في بوابتها، يتطلع المشترون إلى الاستثمار في المشاريع القادمة أو تلك التي لا تزال في مراحل تشييدها الأولى، مع توفر مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة لهم.

وضمت قائمة المناطق الأكثر جاذبية للباحثين عن التملك خلال الأشهر الأخيرة دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، النخلة جميرا.