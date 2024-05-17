دبي تسجل ارتفاعاً في التضخم إلى 3.91% بقيادة السكن

ارتفع التضخم السنوي في دبي إلى 3.91% في نيسان / أبريل الماضي مقارنة مع 3.34% في آذار / مارس، ليسجل أعلى مستوى له منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 عندما تجاوز 4%، وفق تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في دبي بنسبة 0.76% في شهر أبريل مقارنة مع 0.24% في شهر مارس.

وارتفعت أسعار فئة السكن، والتي تمثل الثقل الأكبر في مؤشر التضخم، بنسبة 6.5% في أبريل مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6.3% في مارس الماضي.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.3% في أبريل مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9% في الشهر الذي سبقه.

كما ارتفعت أسعار فئة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2% في أبريل مقارنة مع ارتفاعاً نسبته 1.2% في مارس/ آذار.