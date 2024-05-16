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دبي تسجل ارتفاعاً في أسعار العقارات 20.7% والإيجارات 21.2%

دبي تسجل ارتفاعاً في أسعار العقارات 20.7% والإيجارات 21.2%

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف تقرير حديث صادر عن شركة “سي بي آر إي” للاستشارات العقارية عن ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 20.7%، والإيجارات بنسبة 21.2% في آذار / مارس 2024.

وسجلت العقارات السكنية في دبي نمواً مضاعفاً في كل من أسعار المبيعات والإيجارات على خلفية الطلب القوي، وفقاً لأحدث البيانات.
وارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 20.7%، مع ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 22.1% ونمو الشقق بنسبة 20.4%، وفق تقرير “سي بي آر إي”.
وبلغ سعر الشقق في دبي 1486 درهماً للقدم المربعة حتى مارس 2024، بينما بلغ سعر الفلل حوالي 1776 درهماً للقدم المربعة.
وبشكل عام، لا يزال متوسط معدلات المبيعات الرئيسية أقل بشكل هامشي من أعلى مستوياته في عام 2014 بنسبة 0.1%، على الرغم من أن العديد من الأحياء المتميزة قد تجاوزت أرقام عام 2014.

وارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء دبي بمتوسط 21.2% في مارس 2024، متجاوزة الزيادة البالغة 20.4% المسجلة في الشهر السابق.
وقادت الشقق الزيادة، مسجلةً متوسط نمو قدره 22.1%، في حين سجلت الفلل زيادة في أسعارها بنسبة 14.5%.
وفي الفترة من كانون الثاني / يناير إلى مارس، وصل إجمالي حجم المعاملات العقارية في دبي إلى 35310 معاملات، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق في الربع الأول من العام، مسجلاً زيادة بنسبة 20.5% عن العام السابق. وارتفعت صفقات البيع على الخارطة بنسبة 23.9%، بينما ارتفعت صفقات السوق الثانوية بنسبة 15.2%.
وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المزيد من السكان حصلوا على عقود إيجار أيضاً، مع ارتفاع إجمالي عدد تسجيلات عقود الإيجار بنسبة 5.8% إلى 159941 عقداً في الربع الاول من 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...