دبي تبيع 105 منازل فاخرة بـ 1.7 مليار دولار في 3 أشهر

ارتفعت مبيعات المنازل الفاخرة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر في دبي بنسبة 6% إلى 105 منازل بقيمة 1.73 مليار دولار خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك“.

واكدت الشركة عدم ظهور بوادر تذكر على تراجع طلب أثرياء العالم على المنازل في الإمارة.

وسيطر المشترون نقداً على هذا الانتعاش، وكانت جزيرة النخلة جميرا المنطقة الأكثر رواجا إذ استحوذت على 36.3 بالمئة من المبيعات من حيث القيمة الإجمالية، تليها جزيرة جميرا باي ودبي هيلز استيت.

وتسعى دبي إلى تنمية اقتصادها من خلال السياحة وبناء مركز مالي محلي وجذب رؤوس أموال أجنبية إلى قطاع العقارات.

واحتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد عمليات بيع المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، إذ باعت من تلك العقارات ما يزيد بنحو 80% عن لندن التي احتلت المركز الثاني.

وذكرت نايت فرانك في شباط / فبراير أن المدينة خالفت أيضا اتجاها عاما من انخفاض أسعار العقارات الفاخرة في مدن مثل لندن ونيويورك العام الماضي، مسجلة مكاسب في خانة العشرات.

وقال فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نايت فرانك إن “مستوى نشاط الصفقات في دبي يواصل زخمه، لا سيما في الوحدات الفاخرة بالسوق، حيث يتواصل التدفق شبه المستمر للأجانب من أصحاب الثروات الصافية العالية الذين يتنافسون على أغلى المنازل في المدينة”.

وأشار دوراني في تصريحات لوكالة “رويترز” إلى أن دبي استفادت من القدرة النسبية على تحمل تكاليف منازلها الراقية، إذ يمكن للمشترين الأثرياء شراء مساحات سكنية تبلغ نحو 91 متراً مربعاً مقابل مليون دولار، أي “نحو ثلاثة أو أربعة أمثال ما تحصل عليه في معظم المدن العالمية الكبرى” التي تمثل نقاط دخول.

وأكد أن الطلب القوي يشير إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين يشترون عقارات في دبي لتكون منزلا ثانيا لهم بدلا من الشراء المستمر قصير الأجل، في إشارة إلى ممارسة تتمثل في الشراء من أجل البيع للآخرين بسرعة مقابل مبلغ أكبر.

واعتبر دوراني أن “التركيز الكبير للأثرياء العالميين على دبي ينعكس بشكل أوضح من خلال الانخفاض السريع في حجم المنازل المعروضة للبيع التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، حيث انخفضت بنسبة 59% في جميع أنحاء المدينة خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى 864 منزلاً فقط”.

سجّلت النخلة جميرا صفقات بقيمة 628 مليون دولار، وهيمنت على سوق المنازل الفاخرة خلال الربع الأول، حيث شكلت 36.3% من إجمالي قيمة المبيعات.

جاءت جزيرة خليج جميرا (11.1%) ودبي هيلز استيت (7%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

تصدرت النخلة جميرا (39) المجموعة أيضاً من حيث عدد المنازل الفاخرة المبيعة بشكل إجمالي، وسجّلت النخلة جبل علي (10) والخليج التجاري (7) مبيعات منازل فاخرة أكثر من جزيرة جميرا باي ودبي هيلز.